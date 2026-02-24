滙豐去年料少賺一成增派息　現價值博？專家：短期或升破140元

滙豐控股（005）將於明日（2月25日）公佈去年第四季及全年業績。綜合券商平均預測，去年其列賬基準除稅前利潤按年下跌10.7%，至288.61億美元（約2251.16港元），全年派息估計達72美仙，意味第四季派息達42美仙，按年增16.7%，若撇除前年所派的特別股息，全年派息增9%。滙豐昨日收報135.9元，升1.19%，成交額達18.2億元。有分析師表示，滙豐股價雖處於高位，但從長線收息投資角度來看，相信仍然值得買入，短期料能升破140元阻力位。



綜合券商平均預測，去年其列賬基準除稅前利潤按年下跌10.7%，至288.61億美元（約2251.16港元），全年派息72美仙，意味第四季派息達42美仙，按年增16.7%。

第四季派息料增16.7%至42美仙

若單看去年第四季度表現，券商平均料滙豐稅前利潤57.56億美元，按年急升1.5倍，純利更飆19.1倍，至39.54億美元。期內收入升33.6%，至154.48億美元，預期信貸損失減少25.1%，至10.20億美元。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，息口向下對銀行利息差及利息收入帶來壓力，滙豐也難以避免，從而反映在去年全年列賬基準除稅前利潤表現方面，但不會因此而不看好滙豐前景。

他指出，環球資本市場持續暢旺，有利於銀行非利息收入表現，市場並憧憬滙豐私有化恒生後帶來的協同效應，加上滙豐本身派息政策吸引，並有望保持穩定，預計第四季維持派息比率在50%。

郭思治表示，私有化恆生對於滙豐賬面負面影響料屬有限，中長期有望帶來協同及成本節省等效應，利好兩者。（資料圖片）

私有化恒生料對滙豐賬面負面影響有限

不過，本港商業房地產市場待復甦，對於銀行貸款素質及增加等方面的負面影響，在剛公佈業績的東亞銀行(0023)仍可持續看到。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，滙豐相信也難以獨善其身，但料影響有限。而私有化恒生對於業績的影響，不會如此快在第四季業績中顯現，以滙豐體量龐大來看，對於其後賬面的負面影響料也將屬有限，但私有化本身有助滙豐重新整頓恒生業務，特別是後者香港商業房地產貸款素質方面的問題，中長期有望帶來協同及成本節省等效應，利好兩者。

郭思治並指出，滙豐早前已完成回購30億美元，相關股份已被註銷，故此預計每股盈利仍將有所提升。滙豐已公佈由於私有化恆生，而會暫停回購三個季度，故此預計第四季只會維持派息比率在50%，需要等待至下半年方有機會再重啟回購。

郭思治：市場最差或存在最不利好因素的時間應已過去

他指出，對於滙豐整體展望仍然是正面的，整體市場最差或者存在最不利好因素的時間，應該已過去。今年市場有不少利好因素，包括本港樓市逐步復甦，有利商業房地產貸款素質等方面的改善。美國聯儲局料今年減息幅度有限，有利銀行淨息差的維持，而非利息收入包括財富管理等方面，相信仍能維持穩定增長。

伍禮賢表示，球資本市場持續暢旺，將利好擁有環球業務的國家大型銀行包括滙豐及渣打，前者可作為長期收息投資。（資料圖片）

滙豐股價表現方面，伍禮賢表示，美國減息及人工智能（AI）等利好因素下，環球資本市場持續暢旺，仍維持今年恒指目標價3萬點，預計將利好擁有環球業務的國家大型銀行包括滙豐及渣打（2888），前者可作為長期收息投資，股價短期內有望突破140元，而後者可以作為價值投資，其非利息收入佔比也高於滙豐。不過，也提醒需留意大市關於美國關稅政策及地緣政治等消息，帶來的波動風險。

伍禮賢：股價有望突破140元

郭思治就坦言，建議投資者買入滙豐已久，至今累積升幅已有三倍，已升至高位，目前在140元水平會有阻力，預計第四季業績公佈後，短期內市場需要消化，股價會在130元至140元區間波動，但相信仍然值得買入投資，作為長線收息之選，股價有望繼續攀升至140至150元。