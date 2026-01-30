恒生據報迎首位外籍CFO　由滙豐調任　今年3月起生效

滙控（0005）完成私有化恒生銀行，後者於1月27日正式退市並成為滙豐亞太全資附屬公司，雖然滙豐管理層一再強調恒生維持獨立運作，但有本地媒體消息則稱，在恒生3年多的財務總監蘇雪冰將會「回巢」，出任滙豐亞洲及中東地區暫代財務主管，今年3月起生效。而滙豐現任亞洲及中東地區財務主管Jonathon Lee，則調任恒生出掌財務總監職務（CFO）。



蘇雪冰與滙豐亞洲及中東地區財務主管Jonathon Lee對調職位

報道稱，兩行主管財務的高層對調安排屬罕見做法，也是恒生成立逾90年來，首次有外籍人士出任財務總監高層角色。據悉，滙豐及恒生日前已就有關安排，發內部通訊作出披露。滙豐及恒生發言人對於消息回覆稱，沒有其他補充。

而事實上，恒生被私有化之後，其官方網站沒有再顯示以往公開披露的高層管理人員及營運委員會等相關資料。恒生發言人稱，該行已經完成私有化，與之前按《上市規則》要求處理的方式不再一樣，故不再顯示相關資料。

恒生銀行。（恒生銀行提供圖片）

恒生私有化後官方網站沒有再顯示高層管理人員等資料

翻查資料，蘇雪冰是馬來西亞華僑，服務滙豐集團長達30年，她於1995年加入滙豐，先後在馬來西亞滙豐銀行擔任多項要職，包括首席會計官、財務主管及首席財務官等。

加入恒生前，她出任滙豐銀行（中國）首席財務官。據了解，她在滙豐中國期間，與時任滙豐中國行長兼行政總裁廖宜建曾同期工作，廖宜建現為滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁。2022年9月，蘇雪冰出任恒生財務總監兼執行委員會（現稱營運委員會）成員，同年11月獲委任為恒生執行董事。

調任恒生財務總監的Jonathon Lee，據其社交平台資料顯示，他在滙豐工作11年8個月，2024年5月擔任滙豐亞洲及中東地區財務主管。