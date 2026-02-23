特朗普新關稅｜彭博分析：中國及印度料由輸家變大贏家

美國總統特朗普因應美國最高法院否決其大部分關稅，實施全球貨品15%關稅，外電報道，原本僅面對10%對等關稅的英國，預計將成為最大輸家。與此同時，曾受對等關稅打擊最嚴重的國家，包括中國、印度和巴西等，則料將成為新關稅政策下的最大贏家。



英國及澳洲等料成輸家

彭博社報道，中國、印度和巴西等國對美出口商品的關稅稅率，有望在新關稅政策下有所大幅降低。 美國最高法院推翻特朗普對等關稅，特朗普隨即按《1974年貿易法》第122條簽署對外國商品徵收10%的全球關稅令，並在周六將該稅率提高至15%。

不過，據彭博經濟研究所計算得出，這意味著平均有效關稅稅率約為 12%，這是自特朗普4 月推出「解放日」對等關稅以來的最低稅率。

摩根士丹利經濟學家表示，這項裁決將使亞洲的加權平均關稅稅率從 20% 降至 17%。其中，中國受到的緩解最為顯著，其商品的平均關稅預計將從 32% 大幅降至 24%。此外，法院還撤銷了針對中國、加拿大和墨西哥的 10% 芬太尼關稅，進一步減輕了這些國家的出口壓力。

新關稅政策的有效關稅稅率約為 12%

摩根士丹利經濟學家 Chetan Ahya 指出，儘管特朗普政府與可能試圖透過特定行業或經濟體加徵關稅來重建體系，但關稅與貿易緊張局勢的不確定性峰值已經過去。

然而，並非所有國家都從中獲益。英國與澳洲等經濟體在舊有的對等關稅框架下，原本談判獲得了 10% 的較低稅率，如今在新的 15% 全球稅率下，其優勢反而消失，成為此波變動中的輸家。同樣地，日本原本擁有的 15% 競爭性稅率優勢也因這項一刀切的新政策而被抹平。

高盛經濟學家 David Mericle 等人預計，隨著關稅下調，未來幾個月，來自因最新政策變化而出現顯著關稅下調的國家的進口可能會回升。但對 GDP 的影響應在很大程度上，被以下幾個因素抵消：庫存積累與消費增加、從貿易被改道後經由的其他國家進口減少、以及從關稅稅率上升國家的進口小幅下降。