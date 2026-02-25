冠君全年每基金分派12.63仙　跌11%　朗豪坊新租戶銷售升幅達80%

持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（2778）公佈截至2025年底止全年業績，集團可分派收入跌幅收窄，全年下跌10.4%至8.59億元；每基金單位分派（DPU）跌幅收窄，按年跌11.2%至0.1263元；寫字樓及零售物業出租率保持穩定，朗豪坊商場出租率達99.3%。



信託指出，經營環境仍具挑戰性，寫字樓供應充裕及消費模式轉變下，對租金水平構成壓力；惟下半年市場氣氛明顯改善，租賃活動及零售市道回暖，對市況審慎樂觀。

年內，朗豪坊透過積極優化租戶組合與IP策略，引入超過30個新品牌，新租戶較前租戶錄得高出80%的銷售增長，而配合大型推廣活動的期間限定店更錄得三位數增長，出租率維持99.3%的高水平，進一步鞏固了商場的潮流領導地位。

中環甲級寫字樓租賃市場於2025年第三季重拾動力，旗下花園道三號租賃活動年內轉趨活躍，潛在租戶現場視察次數按年增61%，超過75%的2026年到期租約已提前續約。冠君產業信託行政總裁侯迅表示，隨著中環寫字樓新增供應逐步被市場吸納，市場預期相關供求狀況將於2027年起趨向穩定。