港1月通脹放緩至1%　料短期內通脹維持輕微

政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年1月份整體消費物價按年升1.1%，升幅較去年12月的1.4%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，1月份綜合消費物價指數（基本通脹率）為1%，亦較2025年12月份的1.2%為低。



政府發言人表示，1月消費物價通脹維持輕微，基本綜合消費物價指數按年上升1%，升幅較上月放緩，主要是去年基數較高，因當時農曆新年在2025年1月尾，而今年則在二月中。各主要組成項目的價格壓力普遍繼續大致受控。

電力﹑燃氣及水價格升3%

展望將來，外圍價格壓力料會大致維持溫和，本地成本則或會隨香港經濟繼續增長而略有上升。不過，整體通脹短期內應維持輕微。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格1月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升3.0%）、雜項服務（上升2.9%）、煙酒（上升2.7%）、雜項物品（上升2.3%）、交通（上升1.3%）、住屋（上升1.1%），以及外出用膳及外賣（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數1月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.8%）、衣履（下跌2.3%），以及基本食品（下跌0.3%）。