財政預算案2026｜預測今年經濟增長2.5%至3.5%　整體通脹率1.8%

【財政預算案2026】財政司司長陳茂波將於今日（2月25日）上午11時宣讀新一份財政預算案。他指，去年香港經濟蓬勃，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，他預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%，基本通脹率和整體通脹率分別1.7%及1.8%。2027至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。



2026/27年度財政預算案2月25日公布，財政司司長陳茂波在2月22日在網頁公開預算案封面採用紫色，稱寓意在瞬息萬變的外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強。（陳茂波「司長隨筆」圖片）

去年經濟增幅3.5% 旅客增12%

陳茂波指，去年香港經濟蓬勃，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。香港整體貨物出口實質增長12%，其中往內地和東盟的升幅尤其可觀。私人消費開支去年第二季扭轉跌勢，全年回升1.7%。

旅客方面，去年訪港旅客近5000人次，比前年增加12%，其中非內地旅客增加15%。

住宅物業成交量達6.3萬 達4年新高

他指，隨着經濟持續擴張和住宅物業市場回暖，整體投資開支增長加快至4.3%。2025年住宅物業價格和成交量均有升幅，全年成交量上升至近6.3萬宗，是四年新高。樓價全年上升3.3%，結束前三年跌勢；租金亦上升百分之4.3%。非住宅物業成交量反彈，租金及價格跌幅收窄。

股市方面，他指總市值升至50萬億元，新股上市活躍；銀行總存款額去年底超過19萬億元，按年上升12%；去年恒生指數全年上升28%，平均每日成交額增加9成至近2500億元，創下歷史新高。

企業方面，引進重點企業辦公室已吸引逾百間重點企業落戶，其中51間已上市，76間在港設立全球或地區總部，將帶來約600億元投資，創造約2.2萬個職位。投資推廣署去年協助560間企業在港開設或擴展業務，亦將帶來近700億元投資，以及創造超過一萬個職位。海內外企業駐港公司及初創企業數目均增加11%，創新高。

2027年至2030年 經濟增長平均每年實質增3%

陳茂波稱，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%，基本通脹率和整體通脹率分別1.7%及1.8%。香港經濟在2027至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

