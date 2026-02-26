Nvidia季度收入按年增73%勝預期　收市後股價升逾3%

AI晶片龍頭Nvidia於2月25日公布2026財年第四季度業績，營收681.3億美元，按年增長73%，高於市場預期的659.1億美元。經調整後每股盈利報1.62美元，高於華爾街先前預期的1.53美元。全年營收達2,159億美元，創歷史新高，按年增長65%。在公布季績後，Nvidia股價於延長交易時段漲逾3%，全日收市時則升1.41%。



圖為英偉達（Nvidia）台北總部標誌，攝於2023年5月31日。（Reuters）

2027財年首季營收展望亦勝市場預測

Nvidia公布，其第四季淨利潤為429.6億美元，按年增長94%。全年營收達2,159億美元，創歷史新高，按年增長65%；淨利潤為1,201億美元，同樣成長65%。

Nvidia公布，其數據中心第四季度營收623億美元，創歷史新高；高於市場預期的602億美元，按年增長75%。遊戲業務收入約37億美元，按年增長47%，主要得益於Blackwell的強勁需求；但較上一季下降13%，原因是假日季強勁需求過後，通路庫存自然有所回落。

Nvidia預計，2027財年首季營收展望為780億美元，上下浮動 2%，高於市場預期為727.8億美元。