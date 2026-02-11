Nvidia被指抱怨對華售H200晶片條件過嚴　盧特尼克：必須遵守限制

據路透社報道，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府以同意允許中國的字節跳動公司購買英偉達（Nvidia，又譯輝達的H200晶片，但英偉達尚未接受美國政府開出的條件，其中包括一項「知悉你的客戶」的要求，這是為了確保中國軍方無法取得這些晶片。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）2月10日表示，英偉達「必須接受」美國政府就其向中國銷售H200晶片的授權條款。



路透社引述知情人士稱，美國政府大約三周前就表示將批准該許可證，但英偉達尚未接受美國政府目前擬定的「知悉你的客戶」（Know-Your-Customer，KYC）要求，這是為了確保中國軍方無法取得這些晶片，以及其他一些條件。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

據報道，英偉達仍在與美國政府就向中國企業出口其H200AI晶片的授權條款進行談判。

英偉達表示，它只是美國政府與潛在客戶之間的中間人，這些潛在客戶必須遵守美國政府的相關限制。

商務部長魯特尼克2月10日出席國會聽證會時表示：「許可條款非常詳細。這些條款是與國務院共同制定的，英偉達必須遵守這些條款。」

當被問到是否會相信中國政府會遵守對H200晶片使用的限制時，盧特尼克指，這個問題應交由總統特朗普來回答。

報道指，英偉達獲准向中國出售其AI晶片，是中美兩國元首，國家主席習近平與特朗普於2025年10月，在韓國釜山舉行會談所達成的成果。

2026年2月10日，美國華盛頓，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在國會出席參議院撥款委員會商務、司法、科學及相關機構小組委員會的聽證會。（Reuters）

在國會被問及這項決定時，盧特尼克再次將決定權交給特朗普，並指出美中之間「複雜的關係」掌握在特朗普和國務卿手中。魯特尼克強調：「他們（特朗普與國務卿）幫助我們，指導我們，我們聽從他們的指示。」