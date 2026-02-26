銀娛去年第4季經調整EBITDA增33%至43億元　末期息80仙

銀娛（0027）公布截至去年12月底止第4季業績，經調整EBITDA為43億元，按年增長33%，當季博彩業務淨贏率偏高，令到經調整EBITDA增加7.31億元。



公司又指出，淨贏率正常化後，第4季經調整EBITDA為36億元，按年增加9%。季內淨收益為138億元，按年增長22%。

去年全年經調整EBITDA按年增19%

公司又指出，去年經調整EBITDA為145億元，按年增加19%，末期息80仙，按年增加60%。

公司表示年內淨收益為492億元，按年增加13%，股東應佔溢利按年增加22%至107億元。

銀河娛樂（0027）去年第4季收益增加22%至138億元。（資料圖片）

銀娛主席呂耀東表示，中央放寬內地赴澳旅遊政策，帶動整體訪澳旅客按年升15%至4,010萬人次，創歷史新高；內地客增18%至2,900萬人次，國際客亦升14%至280萬人次。集團持續與澳門旅遊局合作，並透過首爾、東京、曼谷及新加坡辦事處推廣澳門。另外，集團聚焦高端及超高端中場業務，嘉佩樂酒店2025年5月試業，2026年2月正式開幕，以奢華套房鞏固高端市場優勢。

他又提到，集團2025年舉辦約350場娛樂、體育及大型活動，包括張學友和陳奕迅舉行的演唱會、國際乒聯賽事及全運會賽事等，帶動客流並提升非博彩收益。2026年將繼續引入大型演唱會，加強與UFC合作，並與大麥娛樂及澳門通續約三年優化票務。

推進澳門銀河第四期項目

至於華都娛樂場，他表示已於2025年10月停運，員工獲妥善安排。集團響應政府政策，加大非博彩業務投入，2026年將推進澳門銀河第四期項目，豐富旅遊產品，對澳門及集團前景保持樂觀。

銀娛收市報41.44億元，跌4.3%。