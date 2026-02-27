人行︰降遠期售匯業務外匯風險準備金率至0　分析指抑人民幣升幅

人民幣近日走強，逼近6.8算之際，中國人民銀行決定將遠期售匯業務的外匯風險準備金率下調為0。



離岸人民幣兌美元短線快速走低逾100點。

人行表示，下一步，將繼續引導金融機構優化對企業滙率避險服務，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。

《彭博》引述馬來亞銀行資深策略師Fiona Lim稱，下調遠期售滙風險準備金率至0，這是預期之內的抑制人民幣兌美元升值的工具之一。人行通過近期中間價釋放出明確訊號，雖不反對人民幣升值，但應控制升值速度。

《路透》引述浙商中拓集團金融市場業務部經理劉楊表示，人行此時調降遠期售滙風險準備金率至0，短期內可以釋放一些遠期購滙需求，有利於平衡市場供求關係；反過來看，央行認為後市人民幣沒有貶值風險，人民幣升值仍有很大空間。

三菱日聯銀行中國首席金融市場分析師孫武則認為，人行此舉向市場釋放人民幣繼續強勁升值不合適的訊號。

投資者押注人民幣明年升值5%

另一方面，《彭博》引述貨幣期權市場數據指，投資者對人民幣升值的押注正在增加，交易員正在為人民幣在今年底升至6.5算作準備。

報道指，美元兌人民幣期權交易量在周四（26日）升至至少自2024年11月特朗普再次當選以來的最高水平，市場取態明顯偏向人民幣將會升值，當中一些押注升值約5%。據存託信託與清算公司（DTCC）的數據，價值1億美元或更多的看跌期權交易量（押注人民幣升值的賭注）是看漲期權（從人民幣貶值中獲利）的兩倍。

花旗、高盛和法巴的分析師近期均預期人民幣今年將進一步上漲。花旗集團亞洲外匯期權交易負責人Saxena表示，期權反映市場普遍預期人民幣將在中期內繼續升值，較普遍的年底目標是6.5。