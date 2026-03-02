渣打將冠軍戰術與CIO精選基金逐一對應　以足球智慧建構投資陣型

在充滿變數的金融市場中，投資者面臨的挑戰與足球場上的領隊無異。如何在波動中保持韌性？如何在高增長機會出現時精準入市？作為利物浦足球會（LFC）的官方銀行合作夥伴，渣打銀行深諳「進可攻，退可守」的道理。正如英超賽場上的每一場勝利都源於縝密的戰術部署，渣打將首席投資辦公室（CIO）的專業觀點轉化為四大投資「陣型」。秉持利物浦足球會會歌《You'll Never Walk Alone》的精神，由渣打專業團隊領航，助投資者配對不同的投資目標方案，在財富增值的賽場上，展現冠軍級實力。



以足球智慧看財富管理 專業領隊決定勝負

足球場上，球員的個人天賦固然重要，但決定勝負的關鍵往往是領隊的排兵布陣與即時決策，投資亦然。面對全球市場的動態變化，投資者不再滿足於單一資產的配置，而是追求一個能應對不同市場週期且專業的解決方案。CIO精選基金便是你的財富領隊。它結合了CIO團隊的全球視野與世界級資產管理專業，透過動態調整與多元化配置，確保你的投資組合始終處於最佳「陣型」。

解構四大投資「陣型」鎖定財富目標

每個人的財務目標不同，所需的「陣型」自然有異。渣打將經典足球戰術與CIO精選基金一一對應，助你了解最適合自己的投資策略。

對於追求穩定的投資者而言，「5-3-2 陣型」的保守型組合是穩定的關鍵。這種戰術核心在於穩固後防，優先考慮防禦並守住勝果，以追求極低風險為目標。在投資策略上，這類組合旨在保本及抵禦市場波動，將大部分資產配置於政府債券、投資等級債券及定期存款。這些資產如同可靠的後衛屏障，為整體組合提供堅實的穩定性，確保在市場逆風時依然能守住財富根基。

若你的目標是創造持續的收入，「4-2-3-1 陣型」的收益型組合則能發揮組織傳控的優勢。此陣型注重中場控制，透過流暢的組織傳球創造機會，為球隊累積領先優勢。這專為需要定期收入的投資者設計，策略重點不在於資產價格的增長，而在於打造能持續產生股息與利息的「被動收入引擎」。透過配置高股息股票及債券，投資者能在產生收益的同時鞏固防線，如同球場上控球率極高的球隊，以節奏掌控全局。

尋求平衡的投資者則最適合「4-4-2 陣型」的均衡型組合。這是經典的「全能型」足球配置，講求整體協作與節奏控制，既要支援前鋒進攻，也要協助後衛防守。在財富管理上，這意味著將資產均衡配置於負責進攻的股票，以及負責防守的債券。在可控風險下，這種陣型能讓投資者在投資路上攻守兼備，尋求透過資本增值及收益累積實現中長期的投資增長。

而對於渴望掌握市場先機、果斷出擊的投資者，「4-3-3 陣型」的進攻型組合無疑是鎖定制勝時機的首選。這種陣型強調全力進攻，透過增加前場攻擊球員來創造得分可能，為了更高回報，防線願意承擔適度風險。投資策略上配置了三名主力「前鋒」，包括股票、大宗商品及另類投資。這些資產積極尋找投資機會，適合有長遠眼光、追求高資產增長的投資者。

認購CIO精選基金 贏取限定版利物浦球衣

根據渣打CIO團隊發佈的《2026年展望：泡沫懸浮？多元致富》，2026年市場雖充滿機遇，但資產表現的離散度將會增加，策略上傾向在更廣泛的資產類別中分散投資，這意味著「選股」與「配置」的重要性將遠超以往。選擇初始陣型只是比賽的開始，持續的紀律與專業管理才是贏得最終勝利的基石。渣打銀行作為投資者的財富領隊，將足球與投資的雙重智慧結合，積極佈陣財富。由即日起至4月30日，於渣打網上基金平台認購CIO精選基金，有機會贏取限定版利物浦球衣*，一同分享冠軍投資之道。

註：

*優惠受條款及細則約束。

基金投資服務之重要提示

基金乃投資產品而部分基金涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的。除非中介人於銷售該產品時已向閣下解釋並經考慮閣下的財務狀況、投資經驗及目標後而該產品是適合閣下的，否則閣下不應投資基金。

基金投資服務之投資風險聲明

投資涉及風險。單位信託或互惠基金的單位/股份價格有時可能會非常波動，在最壞的情況下，投資者可能損失全部的投資的款項。買賣單位信託或互惠基金未必一定能夠賺取利潤，反而很可能會招致虧損。過往的基金表現並非其將來表現的指引。

投資者在作出任何投資決定之前，應審慎閱讀有關銷售文件，尤其是當中所載的條款及條件、投資政策和風險因素，以及最新之財務業績資料，而投資者就任何投資決定尋求獨立的財務意見是可取的。

投資者在作出任何投資決定之前，應確保其完全明白單位信託或互惠基金所附帶的風險，亦應考慮其本身的投資目標、投資經驗、財務狀況及風險承受程度。

