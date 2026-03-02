伊朗局勢｜伊朗99%原油出口輸華　經濟師料中國失廉價油源成輸家

中東局勢惡化，以色列協同美國對伊朗境內軍事設施發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊已在襲擊中身亡。伊朗供應全球約5%的石油，衝突導致油價急升，外電分析稱，中東衝突升級，投資者紛紛湧向美元和黃金等避險資產，股市暴跌，使得規模較小的經濟體，尤其是那些外匯存底匱乏的國家更加脆弱。



中國進口伊朗原油約佔中國海運原油進口總量13%

《彭博》分析稱，如果伊朗完全斷油，油價將上漲約20%。彭博經濟師警告說，全球約20%的石油供應要經過霍爾木茲海峽，如果海峽關閉，油價可能飆升至每桶108美元。

資料照片：霍爾木茲海峽和伊朗的地圖（Reuters）

《彭博》經濟師在報告中並寫道，如果油價持續走高，包括中國、歐洲和印度在內的主要進口國將受到損害，而俄羅斯、加拿大和挪威等出口國則將從中受益。 至於美國，由於燃油成本上漲擠壓了收入，消費者將蒙受損失，但由於頁岩油使美國成為石油出口國，因此整體經濟受到的拖累較小。

印度及中國或向俄國尋求石油

鑑於中國進口了伊朗原油出口的約99%，如果伊朗原油供應中斷，中國煉油商將受到影響。根據道明證券分析師至2025年，中國進口的伊朗原油約佔中國海運原油進口總量的13%，預計中國將失去另一個廉價原油來源。而隨著印度和中國的需求可能轉向大幅折扣的烏拉爾原油，俄羅斯有望從中受益，這將緩解克里姆林宮因原油價格下跌而面臨的部分壓力。