任志剛︰港元是美元最大穩定幣　香港仍可以「食兩家茶禮」

國際局勢波譎雲詭，以色列協同美國對伊朗境內軍事設施發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡，市場關注期後變局。而香港在中美兩國關係日益惡化之際，有關美國會否把香港踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT），甚至破壞聯繫滙率制度的討論甚囂塵上。行政會議成員、香港金管局前總裁任志剛則表示，其實地緣政治的演變，令港元掛鈎美元的重要性提升了，更直言「港元其實是美元最大的穩定幣！」



要保持聯繫滙率制度

任志剛在接受本地媒體訪問時表示，「我們基礎貨幣全部有美國國債支持」，截至2025年，香港約持有2,560億美元美國國債，「（規模）大過現在任何一個所謂的美元穩定幣」，加上公信力強，任志剛認為香港金融方向很清晰：要保持聯繫滙率制度。

任志剛補充，香港還可以「食兩家茶禮」，「就是兩邊做生意都得，你選擇用什麼貨幣？你選擇用人民幣，我有個離岸市場；你選擇用美元，還是港元都得，因為港元等於美元。」

他並提醒，「現在世界大亂，應該要有兩手準備。」當然不能完全忽略被制裁的可能，但應實事求是，任志剛認為機會不大，「我不覺得美國會做這種儍事」，畢竟在亞洲，最活躍的美元市場是香港，最大的「美元穩定幣」是港元，「你搞我們，就是用石頭砸自己的腳」，舉例美國不讓港元繼續掛鈎美元的話，「那幾千億美元的美國國債要如何處理？」美國自身債台高築，此時迫使一個大買家拋售，並不明智。