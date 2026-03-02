伊朗局勢｜大摩稱局勢升溫對資產配置影響有限　上調能源行業評級

摩根士丹利發表報告指出，相較於香港和離岸市場，更偏好A股市場。報告認為中國股市落後於新興市場，且A股市場受監管政策與地緣政治波動的影響較小，具備更佳防禦性，預期「國家隊」可能逐步由淨賣方轉為淨買方，南向資金流動動力放緩，亦將進一步穩定A股市場。



大摩指出，雖然年初氣氛一度樂觀，但今年以來，中國股市表現仍明顯落後於其他新興市場。截至目前，MSCI中國指數下跌約1.2%，而MSCI新興市場指數則上升約15%。分析指出，這一差距並非源於中國基本面疲弱，而是由於特殊的產業結構與指數編制限制所致。

報告補充，新興市場的亮眼表現主要受到韓國與台灣三家半導體巨頭，包括三星電子、SK海力士與台積電的強勁帶動。這三家公司受惠於記憶體與芯片周期，令整體MSCI新興市場指數年初以來的盈利預測上調約6.5個百分點。然而，若撇除這三家企業，其餘新興市場的盈利預測幾乎無顯著上修，僅為0.1%。

上調MSCI中國指數今明兩扶盈利預測

相比之下，MSCI中國指數2026年與2027年的盈利預期分別上調1.4%與1.9%，實際表現優於除去這三家公司後的其他新興市場。

分析師指出，中國表現突出的產業在全球指數中的曝光度受限。美國政府的「非SDN-中國軍事綜合體企業清單」（NS-CMIC）」令多家工業、能源、半導體及材料相關企業無法被納入，導致中國部分最具增長潛力的板塊權重偏低。

同時，表現較強的A股市場，今年以來上海綜合指數升約4.9%，在MSCI指數計算中僅有約20%的市值納入；而權重最高的互聯網板塊則受到所謂「字節跳動效應」及電子商務競爭加劇的影響，波動顯著高於整體市場。研究顯示，若取消上述兩項障礙，中國的材料、能源、資訊科技與資本貨品板塊權重可能合計提升18個百分點，而電子商務板塊權重則可能下調約10個百分點。

雖然中東局勢升溫仍帶來一定不確定性，但報告認為，中國經濟的淨原油進口曝險相對有限，對整體資產配置影響可控。在此背景下，大摩建議投資者採取選股策略，集中於具備實體資產支撐的板塊，並維持對材料、工業及半導體行業的超配評級，並將能源板塊由「減持」上調至「中性」。