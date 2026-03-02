伊朗局勢｜阿聯酋停市兩日　巴基斯坦股市暴跌10%觸發熔斷

中東局勢惡化，以色列協同美國對伊朗境內軍事設施發動大規模空襲，伊朗最高領袖哈梅內伊已在襲擊中身亡，伊朗目前正對阿聯酋等國發動報復性攻擊。阿聯酋資本市場管理局宣佈，阿布扎比證券交易所和杜拜金融市場於3月2日和3日停市兩日。



阿聯酋資本市場管理局在聲明中表示，將繼續監測地區局勢發展，並持續評估，在必要時會採取進一步措施，維持金融秩序。阿聯酋證券交易所的總市值達1.1萬億美元，位居全球第19名。在MSCI新興市場指數中的權重為1.4%。而阿聯酋，股市休市亦不常見，除定期安排的假日外，阿聯酋證券交易所通常只在全國哀悼期間關閉。

阿聯酋迪拜傑貝阿里港周日（3約1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（路透社）

巴基斯坦KSE-30指數暴跌10% 觸發熔斷

巴基斯坦股市周一（2日）暴跌。巴基斯坦KSE-30指數下挫10%，符合暫停交易條件。巴基斯坦全國各地也出現了親伊朗的抗議者，周日在巴基斯坦主要港口城市卡拉奇，抗議者試圖衝擊美國領事館大門，與警方發生衝突，造成至少10人死亡。

與此同時，與阿富汗的緊張關係也升級，巴基斯坦宣佈與阿富汗處於「公開戰爭」狀態，雙方都進行了跨境打擊，襲擊範圍遠至阿富汗首都，已造成至少數百人死亡。