道指收市跌73點　油價飆逾6%　現貨金價漲逾1%

美股周一（3月2日）低開，投資者擔憂中東戰事可能持續蔓延，擾亂全球貿易路線，並再次引發通脹壓力。道指早段曾跌599點或1.22%，納指最多挫362點或1.59%，標指也曾跌82點或1.19%。但隨後投資人趁低買入，道指至收市跌幅收窄至73點，納指及標指轉漲。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月3日

【05:15】Nvidia升近3% Circle漲逾15%

道指收市報48,904.78點，跌73.14點或0.15%；納指收報22,748.86點，漲80.65點或0.36%；標普500指數收報6,881.62點，升2.74點或0.04%。

重磅科技股方面，Nvidia升2.96%，為升幅最大道指成份股；微軟升1.45%、蘋果公司（Apple）升0.19%。另外，穩定幣發行商Circle漲15.22%。

【05:05】中概股指數收跌1.08%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.08%。其中，阿里巴巴ADR跌1.08%。

圖為路透社2023年3月6日發布的設計圖片，可見一部顯示美國晶片製造商英偉達（NVIDIA，又譯輝達）標誌的智能手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【04:42】美元指數重上98 現貨金價漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.38，升0.79%。其中，美元兌日圓最新報157.33，升0.81%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報5,342.91美元，漲65.01美元或1.23%；日內逼近每盎司5420美元，升幅近2.7%。

【04:41】油價飆逾6% Bitcoin報6.7萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報71.23美元，升4.21美元或6.28%。倫敦布蘭特期油收報77.74美元，漲4.87美元或6.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,139.22美元、24小時內升逾5%。

【04:10】恒指夜期收報26,109點 高水49點

恒指夜市期指收報26,109點，升222點，較恒指收市26,059點，高水49點，成交23,801張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【01:30】現貨金價現升0.51%

金價上升。現貨黃金每盎司最新報5,305.04美元，漲27.14美元或0.51%。

【01:23】Nvidia升逾3%

道指最新報48,968點，跌9點或0.02%；納指最新報22,780點，升112點或0.50%；標普500指數現報6,886點，漲7點或0.11%。

重磅科技股方面，Nvidia升3.40%，暫為升幅最大道指成份股；微軟漲2.07%，蘋果公司（Apple）漲0.72%、Tesla亦升0.23%；Amazon則跌0.49%。

【01:26】油價升幅收窄至逾5% Bitcoin現報6.66萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶 70.55美元，升3.53美元或5.27%；倫敦布蘭特期油每桶報77.11美元，漲4.24美元或5.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,412.89美元、24小時內升逾5%。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

本港時間3月2日

【22:48】Nvidia升逾1%

道指最新報48,664點，跌313點或0.64%；納指最新報22,565點，跌103點或0.46%；標普500指數現報6,843點，跌35點或0.52%。

重磅科技股方面，Nvidia升1.37%，暫為升幅最大道指成份股；Tesla跌1.29%、Amazon跌1.14%。蘋果公司（Apple）則跌0.49%。

【22:46】國際油價升逾6% Bitcoin現報6.66萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶71.18美元，升4.16美元或6.21%；倫敦布蘭特期油每桶報78.26美元，漲5.39美元或7.40%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,666.67美元、24小時內約跌0.%。