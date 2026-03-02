伊朗局勢｜恐慌指數急升26%　道指期貨跌超過800點　油金價抽高

美國及以色列聯手攻擊伊朗，並導致伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。隨著中東局勢持續升溫，刺激投資者恐慌情緒，反映投資者恐慌情緒的VIX指數曾高見25.24，升幅超過20%。



【16:55】美債價下跌 歐洲股市向下

VIX指數最新報25.03，升26.14%。至於反映美元走勢的美匯指數，最新報98.46，升0.87%，為超過2個月新高。

同時投資者將亦沽出債券，美國10年期國債孳息率升3點子至3.96厘，德國10年期國債孳息率升2點子，報2.66厘。

股市方面，道指期貨跌817點，最新報48183點，標普指數期貨最新報6772點，跌117點，納指期貨跌517點，報24487點。

歐洲三大指數同告向下，英國富時指數跌109點，最新報10801點，德國DAX指數收最新報24720點，跌563點，法國CAC指數最新報8412點，跌167點。

商品市場方面，布蘭特期油最新報79.17美元，升6.3美元或8.65%，紐約期油最新報72.62美元，升5.6美元或8.36%。紐約期金每盎司最新報5,426美元，升3.4%，現貨金每盎司最新報5,409.07美元，升2.47%。