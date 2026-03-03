伊朗局勢｜瑞聯銀行稱能源價升引發廣泛通脹　或調整年內利率預測

美國及以色列聯手攻擊伊朗，導致該國最高領袖身亡之餘，革命衛隊更聲言要封鎖霍爾木茲海峽。傑富瑞全球經濟學家Mohit Kumar在報告中指出，美國客戶與歐洲和亞洲客戶在對中東戰爭持續時間的預期上存在顯著分歧。美國客戶普遍認為這場衝突相對短暫，並總體認為事件從中期地緣政治角度看可能帶來淨積極效果。



該行美國客戶甚至將局勢與委內瑞拉危機的結束情形相比較，認為市場和當地民眾最終出現了正面結果。

2026年3月1日，從卡塔爾多哈拍攝的照片顯示，在伊朗遭到飛彈攻擊後，濃煙升起，此前美國和以色列對伊朗發動了攻擊。(Reuters)

歐亞客戶取態較審慎

相比之下，歐洲和亞洲客戶更為謹慎和懷疑，並將更多注意力放在與持續地緣政治風險相關的「厚尾風險」上，即衝突長期化可能帶來的極端不利後果。傑富瑞持更謹慎立場：「我們不認為會出現長期戰爭，但預計衝突將持續至少2-3周。」

事件發生後，近日環球金融市場相當動盪，當中債券市場亦出現拋售。美國國債收益率在亞洲交易時段小幅走高，延續週一（2日）走勢。市場繼續關注中東衝突推高油價可能帶來的通脹影響。

美國國債孳息率上揚。（VCG）

美債息攀升 分析員指避險功能失靈

在周一，美國國債收益率大幅上揚，逆轉了此前短暫的避險買盤。荷蘭國際銀行利率策略師Padhraic Garvey和Michiel Tukker在報告中表示：「坦率而言，我們對資金流入債券的避險行情如此短暫感到意外。」他們指出，若從更廣泛的中東局勢來看，事態進一步惡化毫無疑問將重新引發避險需求，「但在最初衝擊後的後續反應卻已頗為顯著。」

至於紐約梅隆銀行的John Velis在報告中表示，在當前中東衝突背景下，美國國債在地緣政治動盪中的表現並未如預期般運行。他指出：「通常在此類地緣政治衝擊之後，市場波動性會上升，股票和公司債等風險資產走弱。」同時美元通常會升值，美國國債則會上漲，體現出避險行為。在某些資產上，例如美元，價格走勢確實遵循了這一慣常模式，但真正令人困惑的是美國國債的表現。John Velis指出﹕「我們原本預期國債將上漲、收益率下行，但在空襲後的首個交易日，實際情況卻恰恰相反。」

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

瑞銀憂局勢升級市場更波動

瑞聯銀行在報告中表示，伊朗衝突向金融市場傳導的主要管道可能首先體現在油價上。該行在資產配置觀點中指出：「儘管2月份更廣泛的金融環境仍具支撐性，但若原油價格持續飆升，一旦能源成本開始推升更廣泛的通脹壓力，可能會重新校準2026年的利率預期。」

該行稱，目前全球經濟背景仍以支援性的政策環境和具有韌性的企業盈利為特徵，又指出﹕「這使我們的基準情景未發生根本性轉變。」這一配置仍以盈利增長為基礎，不過該行承認，若局勢進一步升級，市場波動可能階段性上升。