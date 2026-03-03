伊朗局勢｜伊朗拼死一戰　美軍會否被拖進地面戰場

伊朗戰局進入第四天。哈梅內伊被「斬首」後，伊朗的軍事抵抗行動不仅沒有停止，反而越挫越勇。



伊朗軍方在哈梅內伊死後強硬表態，將誓死復仇，直到最後一滴血。伊朗最高國家安全委員會秘書表示不會與美國進行談判，「美以不可能打了伊朗就一走了之」。伊朗總統發表視頻講話振奮軍內士氣，稱伊朗武裝部隊將讓敵人「絕望」。

過去幾天，除了還擊美以兩大敵人，伊軍還向沙特、阿聯酋、科威特、約旦、巴林、卡塔爾等國的美軍基地、關鍵戰略設施，以及美國駐這些國家的大使館等，發射了數百枚導彈和無人機，擊中了不少目標。

美國中央司令部（CENTCOM）3月2日確認，伊朗的還擊已經導致至少6名美軍士兵死亡，18人重傷。而且數字還在進一步上升。

以色列方面也有兩百左右傷亡。另外伊朗導彈還擊中了以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室、以軍參謀部都關鍵目標，死傷不詳。

伊朗方面還稱向美軍「林肯號」航母發射了四枚彈道導彈。伊朗的飛彈和無人機成功襲擊了位於巴林首都麥納麥的美國第五艦隊總部，建築物遭到破壞。伊朗方面發布的戰報稱，伊軍還擊落了數十架美以無人機。

伊朗針對區內能源設施作攻擊，旨在透過襲擊關鍵基礎設施來升級其軍事行動，這大大加劇了外界對全球石油供應的憂慮。圖為敘利亞3月1日被攻擊的情況。(Reuters)

因為伊朗飛出大批無人機在海灣各國四處搜尋美軍目標，科威特國防軍慌亂應對之下，還擊落了三架美軍F15戰機，從而意外創造了美軍F15戰機的戰損紀錄。美軍和科威特方面都說美軍飛機被擊落是「誤擊」，但到底是誤擊還是打着誤擊的由頭刻意為之無人可知。中東不是鐵板一塊，因為美以長期在中東橫行霸道，不少人同情伊朗遭遇，會不會是科威特軍方內部有人趁亂在美以背後扣動扳機，只有當事人自己心裏清楚。

和美以對伊朗的大規模空襲相比，雖然雙方的戰損比仍然不成比例，伊朗的戰鬥成果仍然帶有某種程度的運氣成分，但軍事專家普遍認為，在雙方實力對比嚴重不對稱的情況下，伊朗方面能夠取得這些成果，已經很不容易。哈梅內伊之死雖然讓伊朗政權群龍無首，削弱了伊軍進行整合作戰的能力，但同時亦深度刺激了伊朗軍方和民眾的抵抗情緒，徹底釋放了伊朗軍方的戰鬥力。

美國《紐約時報》說，美軍官員稱，開戰兩天美軍就出現嚴重傷亡，表明伊朗對戰爭的準備超出了特朗普政府的預期。

紐約時報報道

針對伊朗戰場出現的最新情況，特朗普已經流露出某種程度的焦躁情緒。特朗普並不願陷入一場曠日持久的戰爭，美國對伊朗發動軍事打擊，帶有某種程度被以色列綁架的性質。之前特朗普多次提到美軍對伊朗的空襲可能持續幾天、一周、半個月等時間不等，並無長期持續的打算。而且他從來沒說過向伊朗派出地面部隊，沒說過要軍事佔領伊朗。

但是戰爭進入第三天，因為伊朗抵抗和美軍傷亡超出預期，特朗普的說法開始出現改變。特朗普3月2日在白宮舉行的一個活動上稱，對伊行動進展「遠超預期」，但他同時也說，「最終無論需要多長時間、付出何種代價」，美方都會將行動持續下去。「我們有能力持續更長時間」。

特朗普的戰爭部長（即國防部）赫格塞思（Pete Hegseth）也稱，美軍地面部隊目前尚未在伊朗境內部署，但美國不排除採取任何行動的可能性。特朗普亦預告，接下來或會有更多美軍傷亡。

從特朗普和赫格塞思說的說法看，是否向伊朗派出地面部隊，已經開始進入美軍思考選項。

如果伊朗真把美國地面部隊拖進伊朗高原戰場消耗數年時間，世界格局會怎樣演變不難想象。海灣戰爭和911之後，美國向中東、阿富汗等地派出大批軍隊，深陷地面反恐戰爭，給自身造成嚴重拖累。而中國則抓住加入世貿的戰略機遇期高速發展，成為世界第二大經濟體和各方面對美國最具威脅的系統性競爭對手。歷史是否會在特朗普任內再度上演值得關注。