道指低收403點曾瀉1277點　納指收跌1.02%　油價飆逾4.5%

市場繼續關注伊朗戰事，投資者憂慮戰事擴大，進一步推高油價及加劇通脹。美股周二（3月3日）大幅低開，道指最多曾跌1277點，三大指數同挫逾2%。與此同時，國際油價曾飆逾8%、美元指數漲逾1%、現貨黃金挫逾6%。不過，三大指數至收市均跌幅收窄，油價及美元指數升幅，以及金價跌幅亦有所收窄。



圖為2025年12月1日，美國交易員紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月4日

【05:13】Tesla跌2.7% Intel挫逾5%

道指收市報48,501.27點，跌403.51點或0.83%；納指收報22,516.69點，挫232.17點或1.02%；標普500指數收報6,816.63點，跌64.99點或0.94%。

重磅科技股方面，Tesla挫2.70%、Nvidia跌1.33%、蘋果公司（Apple）跌0.37%；微軟升1.35%。另外， AMD跌3.86%、Intel挫5.27%。

【05:05】中概股指數收跌3.34% 阿里巴巴ADR跌近半成

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌3.34%。其中，阿里巴巴ADR跌4.87%。

圖為阿里巴巴標誌。（Reuters）

【04:37】油價漲逾4.5% Bitcoin報6.84萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報74.56美元，升3.33美元或4.67%。倫敦布蘭特期油收報81.4美元，漲3.66美元或4.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報68,446.30美元、24小時內約跌1%。

【04:35】美元指數升上99 現貨金價跌近4%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.04，升0.67%。其中，美元兌日圓最新報157.57，升0.06%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報5,121.69美元，跌200.43美元或3.77%；日內曾低見每盎司4,996.15美元，跌325.97美元或6.12%。

【04:10】恒指夜期收報25,448點 低水320點

恒指夜市期指收報25,448點，跌207點，較恒指收市25,768點，低水320點，成交42,270張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

【03:32】歐股收市跌3.08%

歐洲股市下跌，泛歐指數Stoxx 600收報604.44點，挫19.19點3.08%。歐洲三大股指當天全線大跌，英國倫敦富時100指數收報10,484.13點，跌295.98點或2.75%；德國DAX指數收報23,790.65點，跌847.35點或3.44%。法國CAC 40指數收報8,103.84點，跌290.48或3.46%。

【01:32】三大指數跌幅收窄至逾1% Tesla挫逾3%

道指最新報48,250點，跌654點或1.34%；納指最新報22,407點，跌341點或1.50%；標普500指數現報6,787點，跌94點或1.37%。

重磅科技股方面，Tesla挫3.40%、Nvidia跌1.63%、Amazon跌1.00%、蘋果公司（Apple）跌1.32%；微軟則升0.70%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間3月3日

【23:17】現貨金價失守5000美元

現貨黃金失守每盎司5000美元關口，為2月20日以來新低，日內跌逾6%。

【23:14】美元漲逾1%

美元指數走高，最新報99.52，日內漲幅達1%。澳元兌美元日內大跌2%，紐元兌美元跌1.5%，歐元兌美元跌1.2%，英鎊兌美元跌近1%。

【22:50】現貨黃金跌逾5%

現貨黃金日內暴跌300美元，現報每盎司5021.03美元，跌幅5.65%。

【22:49】美股三大指數跌逾2% Tesla跌逾3%

道指最新報47,798點，跌1,106點或2.26%；納指最新報22,257點，跌491點或2.16%；標普500指數現報6,741點，跌140點或2.04%。

重磅科技股方面，Tesla挫3.22%、Nvidia跌2.08%、Amazon跌2.06%、微軟跌0.92%，蘋果公司（Apple）跌0.93%。

【22:45】油價升逾7% Bitcoin現報6.65萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶77.05美元，升5.82美元或8.17%；倫敦布蘭特期油每桶報 83.73美元，漲5.99美元或7.71%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報66,563.99美元、24小時內約跌0.8%。