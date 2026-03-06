壽司郎母企股價曾瀉14%　北京有分店被指食物有異物　市監局調查

北京一間壽司郎分店傳出存有食品衛生爭議，當地市監局立案進行調查。有關消息曾導致壽司郎母公司Food & Life Companies股價曾低見8,452日圓，跌幅達14%，為逾3個月來最大跌幅，收市報9,260日圓，跌5.3%。



此前「門頭溝市場監管」公眾號發布通報稱，有市民反映在門頭溝長安天街商場壽司郎吃山金槍魚寄生蟲卵問題，該局已到現場檢查，對店內剩餘的金槍魚板塊進行證據保存。

市場監管部門稱，將堅決維護消費者合法權益，依法嚴肅查處違法違規行為。

據報壽司郎仍在審視事件，《南方都市報》引述壽司郎代表指，該公司仍在確認涉事物品是否為寄生蟲卵。

分析師﹕或影響壽司郎在華業務發展

今次事件發生之際，正值壽司郎加快在中國內地的擴張步伐，彭博引述摩根士丹利 MUFG 證券分析師Katsumi Arai表示，潛在的收入影響難以評估，這種情況可能只是小問題，也可能長期影響其在中國的業務。

Food & Life Companies日前公布2月月度營運數據，同店銷售按年升12.4%，為兩個月以來再次錄得雙位數增長；客戶人數按年升5.3%，客戶單價按年升6.8%。

而Food & Life Companies在截至去年9月上一財年，利潤達360億日圓，按年升54%。該公司預測今個財年利潤將再增長12%，至405億日圓，收入則增長13%，達到4,850億日圓。