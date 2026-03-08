三八婦女節職場傳佳音　Rosewood增有薪育嬰假　男女員工同獲16周

今日﹙8日﹚為三八婦女節，職場傳來佳音。全球經營酒店、私人會所等的瑰麗酒店集團（Rosewood）宣佈推出全球育嬰假期政策，為旗下遍布全球的企業辦公室及營運物業的合資格員工提供16周全薪育嬰假期福利。



最新安排較本港法定全薪育嬰相關假期福利，即主要包括14週產假（女性僱員）及5天侍產假（男性僱員）為多。



不分性別、職級 領養等也適用

業務遍及26個國家的瑰麗酒店集團指出，上述政策已於今年1月1日起正式生效，在以平等為核心原則，並在符合當地法律的的基礎上，全面適用於各職級合資格員工。如當地法定帶薪育嬰假期少於16周，集團將補助差額，確保合資格員工可享有至少16周100%基本薪酬的帶薪育嬰假期；如當地法定福利高於集團育嬰假期標準時，則按照當地法例執行。

瑰麗酒店續稱，在當地法律允許的範圍內，該政策適用於所有合資格員工，涵蓋生育、領養及其他依法認可的育嬰方式。而全職正式員工必須在集團工作不少於 40 週，方可享有帶薪育嬰假期。合資格員工不分性別、職級與地區，均可享有至少 16 週 100% 薪酬的育嬰假期。

鄭志雯︰支持員工方面的標準必須與時俱進

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，酒店業是一個以人為本的行業。 這項新政策體現了集團將理念落實為行動的堅定承諾。「支持員工在人生邁向為人父母的重要人生階段，是推動職場公平文化與提升家庭福祉的重要措施，同時亦有助於增強企業的長遠發展韌性。隨著集團在全球持續拓展，我們在支持員工方面的標準也必須與時俱進、不斷提升。」

瑰麗酒店集團全球人才與文化高級副總裁龍洛俊則表示，在酒店行業，育嬰責任往往會成為員工職業發展的挑戰。 透過推出具體而有力的支援措施，有助集團吸引、留住並培育優秀人才，同時體現集團致力建構公平共融企業文化的決心。

瑰麗酒店共擁有59間物業，遍佈26個國家，另有超過30個新酒店項目正在開發建設中。