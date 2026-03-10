美股｜道指升幅擴至逾300點　油價約挫15%　紐約期油曾跌穿80美元

美股周二（3月10日）低開， 道指曾跌296點。不過，投資者憧憬伊朗戰事可能提前結束，且原油價格暴跌提振了市場信心，三大指數轉漲。另外，在七國集團（G7）能源部長會議後，國際能源總署（IEA）宣布將召開成員國緊急會議，評估是否釋放戰略石油儲備（SPR），國際油價進一步下滑，紐約期油曾跌穿每桶80美元。



圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間3月11日

【01:10】道指升幅擴至逾300點

道指最新報48,080點，升339點或0.71%；納指最新報22,859點，漲163點或0.72%；標普500指數現報6,833點，升37點或0.56%。

【01:08】油價約跌15%

油價方面，紐約原油期貨現時每桶80.33美元，跌14.44美元或15.24%；日內低見每桶79.78美元，跌幅15.81%。倫敦布蘭特期油每桶報 84.74美元，跌14.22美元或14.37%。

本港時間3月10日

【22:55】Nvidia及Tesla升逾1%

道指最新報47,953點，升213點或0.45%；納指最新報22,821點，漲125點或0.55%；標普500指數現報6,818點，升22點或0.33%。

重磅科技股方面，Nvidia漲1.48%、Tesla升1.44%、蘋果公司（Apple）升0.58%、Amazon漲0.71%。

【22:49】油價跌逾10% Bitcoin現報7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶84.39美元，跌10.38美元或10.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 88.65美元，跌10.31美元或10.42%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,647.78美元、24小時內約升2%。