美股｜憧憬伊朗戰事結束　道指挫886點後高收239點　納指漲1.38%

中東戰事持續，加上油價飆升加劇市場憂慮，美股周一（3月9日）低開，道指早段曾跌886點或1.86%，納指最多挫325點或1.45%，標指則曾跌103點或1.54%。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後暗示，戰爭可能即將結束，推動股市在最後時刻出現反彈，三大指數於收市倒升。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間3月10日

【04:18】Nvidia升2.7%

道指收市報47,740.80點，升239.25點或0.50%；納指收報22,695.95點，漲308.27點或1.38%；標普500指數收報6,795.99點，升55.97點或0.83%。

重磅科技股方面，Nvidia升2.72%、蘋果公司（Apple）漲0.94%、Amazon漲0.13%。

【04:05】中概股指數收漲1.76%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.76%。其中，阿里巴巴ADR升1.41%。

【03:23】恒指夜期收報25,370點 低水38點

恒指夜市期指收報25,370點，升103點，較恒指收市25,408點，低水38點，成交30,597張。

圖為2024年3月28日，2022年5月鏡頭拍到英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

【02:07】道指跌400點 紐約期油漲幅不足2%

道指最新報47,101點，跌400點或0.84%；納指最新報22,357點，跌3點或0.13%；標普500指數現報6,707點，跌32點或0.48%。

油價方面，紐約原油期貨現時每桶92.56美元，升1.66美元或1.83%；倫敦布蘭特期油每桶報96.91美元，漲4.22美元或4.55%。

油價：圖為2006年9月6日，俄羅斯國家石油公司（Rosneft）位於海濱城鎮Tuapse的煉油設施。（Reuters）

本港時間3月9日

【23:23】紐約期油漲幅缩窄至5%

紐約原油期貨現時每桶95.6美元，升幅不足5%；日內曾高見119.43美元，升幅31.3%。倫敦布蘭特期油每桶報98.7美元，漲幅縮窄至約6%；日內高見119.46美元，升幅28.8%。

【22:53】三大指數跌幅收窄 Tesla挫逾2%

道指最新報46,952點，跌549點或1.16%；納指最新報22,296點，跌90點或0.41%；標普500指數現報6,688點，跌51點或0.76%。

重磅科技股方面，Nvidia漲0.76%，暫為升幅最大道指成份股；蘋果公司（Apple）升0.12%。Tesla跌2.69%、Amazon跌1.46%。

【22:47】油價漲逾10% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶100.03美元，升9.13美元或10.04%；日內高見119.43美元，升幅31.3%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.19美元，漲9.50美元或10.25%；日內高見119.46美元，升幅28.8%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,327.46美元、24小時內約升3%。