騰訊飆逾4%　據報為微信開發AI智能體　馬化騰稱龍蝦產品陸續有來

《The Information》周二（10日）引述四名知情人士稱，騰訊（0700）正在為旗下應用微信秘密開發一款AI智能體，計劃於今年第三季向全體用戶推出。



受到有關消息刺激，騰訊高開4.4%，報578元。

騰訊主席馬化騰凌晨發布朋友圈轉發騰訊全系「龍蝦」產品矩陣公眾號文章，預期一批「龍蝦」產品將陸續推出。

馬化騰貼文「自研龍蝦、本地蝦、雲端蝦、企業蝦、雲桌面蝦，安全隔離蝦房、雲保安、知識庫……還有一批產品陸續趕來」。

據報道騰訊計劃將智能體將嵌入微信，以對話形式接入數百萬個小程式，可替代用戶完成叫車、外賣等任務，取代14億個月活用戶自主完成上述任務，以直接挑戰阿里巴巴（9988）與字節跳動的先發優勢。

騰訊元寶。（微博）

元寶月活躍用戶數逾億

騰訊正面臨被動困境，獨立應用元寶月活用戶數目遠低於對手，自研混元模型亦尚未躋身頂尖，微信團隊正測試多家外部模型。八年累積的小程式生態或成為騰訊反超的最大籌碼，騰訊正在將AI競賽的突破口押注在微信生態上。

報道引述兩名了解騰訊高層思路的人稱，騰訊不能冒險以不成熟的技術破壞微信龐大用戶體驗。2024年5月，騰訊推出獨立AI應用元寶，但市場反應平平。

根據中國AI產品追蹤網站Aicpb.com數據，截至今年2月，元寶月活躍用戶約為1.09億個，遠低於字節跳動豆包的3.15億，和阿里巴巴通義千問（Qwen）的2.02億。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

對比之下，阿里巴巴已將通義千問與旗下電商、網上旅行、地圖及螞蟻集團支付平台打通，可代用戶完成網購生鮮、預訂機票等任務；字節跳動亦將豆包升級為可處理電商及多類任務的智能體。兩家公司上月也分別發表新一代AI模型，聲稱更適合處理複雜多步驟任務。