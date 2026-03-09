OpenClaw「AI養龍蝦」爆火　工信部提風險　騰訊幫安裝吸千人排隊

近來「養龍蝦」成為內地熱話，開源智能體（AI Agent）OpenClaw爆火，因其標誌為一隻紅色龍蝦，而被網民戲稱為「養龍蝦」。因其可以自動執行任務，如讀取文件、搜尋資料、編寫程式碼及發送電子郵件等，而備受熱捧。



騰訊推免費安裝吸引千人排隊 小米推自家龍蝦

多間內地龍頭科企紛紛入局參與，不過由於其安裝複雜，甚至衍生出付費安裝生意。而騰訊（0700）總部大樓下，因提供免費協助完成OpenClaw的雲端安裝服務，約千名用戶大排場龍等候安裝。騰訊透露，目前OpenClaw雲端部署用戶規模已突破十萬並持續增加。

有內媒引述騰訊創始人馬化騰於社交媒體發文，稱馬化騰轉發排隊消息，並配文「沒有想到會這麼火」。

小米（1810）同樣不甘落後，推出自家版本的龍蝦，小米技術官方微博宣布，基於小米MiMo大模型打造的AI互動測試產品Xiaomi miclaw已啟動小範圍封閉測試。

工信部提醒 或易引發網絡攻擊

狂潮之下，工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台監測發現，OpenClaw開源AI智能體部分實例在默認或不當配置情況下存在較高安全風險，極易引發網絡攻擊、信息洩露等安全問題。

工信部提出，建議相關單位和用戶在部署和應用OpenClaw時，充分核查公網暴露情況、權限配置及憑證管理情況，防範潛在網絡安全風險。

深圳發佈「龍蝦十條」 補貼鼓勵AI創業

此外，深圳龍崗直接推出「龍蝦十條」，即《深圳市龍崗區支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）》，鼓勵平台企業打造「龍蝦服務區」，擬為開發者免費提供OpenClaw部署服務。政府將對平台給予相應補貼，低成本啟動AI創業。

「龍蝦十條」措施包括提供免費部署補貼，送三個月算力，補三成大模型調用費，最高千萬股權投資，智能體工具開發激勵，以及最高可達200萬元人民幣的深度應用獎勵，全力搶佔全球智能體與「一人公司」創業高地。