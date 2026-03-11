證監會主席黃天祐稱加強與投委會合作　建立可持續理財教育

香港證監會主席黃天祐表示，面對全球形勢和科技的迅速變化，公眾對理財與投資知識的要求與日俱增。證監會和投資者及理財教育委員會（投委會）將進一步加強全方位協作，集合跨界別、跨世代力量，投入更多資源，建立可持續的理財教育生態系統。



他認為﹕「授人以魚，不如授人以漁」是理財教育的核心，讓每個人都能掌握屬於自己的理財智慧，而不同持份者在理財教育各具角色，須加強跨界別協作，將理財教育的觸角，從金融業延伸至更廣泛的社區和年齡層。

他強調，投資者教育與市場信任息息相關，證監會與投委會肩負「樞紐」的角色，結合各方的力量，將「理財之道深植人心」，同時鞏固資本市場的誠信基礎，推動香港國際金融中心持續發展。

他又指出教育與執法相輔相成，形成良性循環，證監會一直與社區團體、大專院校、執法部門、監管同業及國際證監會組織緊密合作，提升投資者防範意識，也有效預防失當行為，進一步增強市場信心。

投委會推新投資遊戲增公眾防騙意識

另一方面，投委會在周二（10日）於理財教育體驗館舉行「投資者及理財教育獎 2025頒獎典禮暨投資遊戲啟動禮」。這項活動彰顯了投委會協助公眾防範投資騙案的堅定承諾，亦標誌著投委會數碼轉型、持續推動創新，以及提升市民理財能力方面的重要里程碑。

於典禮上，投委會理財教育體驗館推出全新學習體驗「投委會投資遊戲」，以互動實用且有趣的方式展示投資者及理財教育資訊，並提高公眾的防騙意識。

財經事務及庫務局局長許正宇在致辭時表示：「香港作為國際金融中心，維持市場公平、透明及投資者信心是我們共同的責任。而提升公眾的理財能力和金融防騙意識，正是實現這一目標的基石。政府一直高度重視投資者教育工作，並全力支持證監會及轄下的投委會推展相關工作。」

香港警務處處長周一鳴亦表示：「 2025年詐騙案佔整體罪案近一半，總損失額佔了整體損失接近一半，達39億元。每宗案件的平均損失達至70萬元，並且超過八成的受害人都是於常用的網上社交媒體平台上被騙。警方來年會採取四大策略打擊詐騙。從根源著手全面打擊詐騙產業鏈，特別針對利用電訊網絡行騙，並會透過加強執法、檢控及加重刑罰等措施，打擊用作收取騙款的傀儡戶口。」

投委會主席杜淦堃表示：「人工智能和第三代互聯網正在高速發展，帶來教人雀躍的機會，亦帶來前所未有的挑戰，進一步突顯投資者及理財教育的重要性。現已推出的『投委會投資遊戲』，提供學習防範投資騙局的全新體驗，展現了投委會致力利用科技提升理財能力的決心，賦予公眾以警覺與自信去識別及應對投資騙局。我們衷心感謝持份者一直以來的支持，攜手加強投資者及理財教育及提供防騙資源，進一步提升香港各界人士的財務健康。」