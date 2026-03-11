Cliffwater旗下信貸基金現贖回潮　路透︰仿如07年金融危機爆發前

私募信貸行業持續承壓，《彭博》引述知情人士報道，Cliffwater LLC旗下旗艦私募信貸基金 Corporate Lending Fund近期恐面臨贖回請求，涉及的幅度超過該私募信貸基金的7%。該私募信債基金管理規模約330億美元，採用區間基金結構，屬定期贖回型基金。



由 Stephen Nesbitt 創立的 Cliffwater，是規模達1.8萬億美元的私募信貸市場中，最新一家因投資人擔憂貸款品質與AI衝擊軟體公司風險而遭撤資的業者。

圖為2025年4月7日，美國紐約市紐約證券交易所（NYSE）華爾街入口。（Reuters）

依照規定，若贖回請求達5%，須於當季向投資者返還5%，若超過 5%，公司有權贖回最多7%的份額。

貝萊德旗下信貸基金就贖回設限

貝萊德上周也已將旗下HPS Corporate Lending Fund的贖回比例限於5%，因當時贖回申請幾乎是其兩倍，為近期市場動盪以來首見大型機構對「永續型」產品實施限制。

相比之下，黑石集團則在前幾天允許投資者從其旗艦基金BCRED贖回創紀錄的7.9%份額，並動用約4億美元自有資金緩衝資金外流。

近年來，私募信貸業者積極吸引散戶參與，Cliffwater便與澳洲ETF巨頭BetaShares合作，讓當地投資人得以投入此類另類資產。

針對市場對資產質素的疑慮，Cliffwater反駁，指出近期拋售多由情緒驅動，非基本面惡化。

去年11月，標普對Cliffwater的 Corporate Lending Fund給予A級評等，肯定其分散投資組合、較低槓桿與穩健現金流表現。

《路透》則報道指出，每一次金融市場危機的具體形態都不全然相同，但往往又有相似之處，私募信貸市場正在出現的震盪，已開始讓人聯想到2007年美國次貸市場的動盪，而後者最終引發2007年至2009年的全球金融危機。

但這並不是說歷史性崩盤一定會重演，只不過越來越大的風險在於，私募信貸領域不斷累積的壓力，包括流動性稀缺甚至枯竭、定價不透明及贖回需求激增，可能會外溢至公開證券市場。