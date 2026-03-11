新世界母企｜周大福企業據報管理層有變動　曾安業已退任聯席CEO

新世界（0017）母公司周大福企業據報管理層有變動。據本地傳媒引述消息指出，原負責海外業務的曾安業近期已退任聯席行政總裁。目前周企的聯席行政總裁分別為主席鄭家純的三子鄭志亮，以及何志恒。何志恒為周大福創建（0659）聯席行政總裁。



曾安業為新世界創辦人鄭裕彤的外孫女婿﹑鄭家純外甥孫詠怡的丈夫。報道引述消息指出，曾安業在今年初已退任周企行政總裁，惟仍是董事。

曾安業等三人出任周企聯席CEO

早年曾任職德銀﹑主管亞洲固定收益資本市場業務的曾安業，自2012年起一直是周企的行政總裁。不過周企於2024年8月成立行政總裁辦公室，並且由曾安業﹑鄭志亮及何志恒擔任聯席行政總裁。其中曾安業主管包括美洲﹑歐洲及澳洲的海外業務，鄭志亮主管北亞洲業務，何志恒則主管企業營運。

鄭志亮從2024年8月出任周大福企業聯席CEO。

曾安業目前仍身兼鄭氏家族多間系內或相關的上市公司董事，包括有線寬頻（1097）﹑佐丹奴（0709）﹑萬邦投資（0158）及聯合醫務（0722）。曾安業同時亦為鄭裕彤善慈基金會董事，以及周大福企業社會方案董事及周大福善慈基金董事。

資產規模達千億

周大福企業是鄭氏家族私人投資控股旗艦公司，資產以千億計。其投資領域廣泛，包括：能源、基建服務、醫療保健、保險、教育和媒體；酒店及大型綜合地產項目投資；主力於科技領域的優質增長型企業的私募股權投資；以及一系列股票和債券的流動投資組合。目前，周大福企業及其附屬和合營公司的業務遍及全球27個國家。