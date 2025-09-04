鄭志剛早已辭家族旗艦「周大福企業」董事　僅留周大福藝術基金

新世界發展7月1日公布，主席鄭家純的長子鄭志剛，辭去公司非執行董事職位。根據公司註冊處資料，鄭志剛亦在6月30日，辭去新世界控股股東、鄭氏家族控股旗艦「周大福企業有限公司」的董事，鄭志剛同時亦與太太余雅頴，辭去「周大福教育」董事，自此夫婦二人已完全卸任周大福企業及旗下上市公司的所有職務。

鄭志剛目前仍擔任12間公司的董事，包括周大福藝術基金有限公司。今年7月，他向知識產權署提交「Adrian Cheng」和「by A.C」兩個新標註冊。



2022年12月3日，鄭志剛與太太余雅頴出席K11之夜活動。（資料圖片 / 陳順禎攝）

2024年9月辭新世界CEO 接班地位或有變

此前被視為家族接班人的鄭志剛（Adrian），2024年9月開始，陸續辭去新世界百貨董事會主席兼非執行董事、周大福珠寶執行董事、新創建非執行董事，更辭去新世界發展行政總裁，由執行董事調任非執董，接班地位或有變。

2018年6月7日，周大福珠寶業績記者會，鄭志剛與父親鄭家純出席。（資料圖片 / 羅君豪攝）

2025年7月1日完全退出新世界

前一日辭「周大福企業」

去年11月，鄭志剛再辭去新世界旗下K11 Group及K11 Concepts的董事。至今年7月1日，新世界發展公布，鄭志剛辭去非執行董事一職，完全退出上市公司。

原來今年6月30日，鄭志剛辭去新世界發展的控股股東、鄭氏家族旗艦控股公司「周大福企業有限公司」的董事。該公司並非上市公司，毋須公布。根據公司註冊處紀錄，鄭志剛辭職日期是6月30日，文件提交日期是7月3日。

周大福企業註冊股本有120億元，目前有12名董事，分別為：鄭家純、鄭裕偉、鄭錦標、鄭家成、鄭錫鴻、黃紹基、杜鄭秀霞、孫鄭麗霞、鄭志恒、曾安業、鄭志亮、何智恒。

夫妻二人辭任「周大福教育」

鄭志剛的太太余雅頴，一直經營「維多利亞教育機構」，該公司是周大福企業成立的「周大福教育集團」成員。余雅頴在今年4月，退任「周大福教育集團」總裁及執行副主席，保留董事職位，但根據公司註冊處紀錄，她與鄭志剛在6月30日辭去董事一職。

2023年6月15日，鄭志剛出席新世界及聯合國教科文組織古蹟保育研討會。（資料圖片 / 夏家朗攝）

周大福藝術基金 鄭家純3月辭董事

根據公司註冊處紀錄，鄭志剛仍擔任12間公司的董事，包括周大福藝術基金有限公司。今年3月鄭家純辭去周大福藝術基金董事，目前該公司董事包括鄭志剛、鄭錦標、曾安業、藍列群。

鄭志剛擔任董事公司列表：

創齡有限公司

裕承科金有限公司（註冊非香港公司、上市公司）

長虹發展（集團）有限公司

周大福藝術基金有限公司

香港友好協進會有限公司

香港金融發展局

香港財富傳承學院

培菁女性創效基金有限公司

Polaris Edge (HK) Limited

滬港維多利亞教育基金有限公司

愛望基金有限公司

Warrior Global (HK) Limited



2025年7月，鄭志剛透過「AC Group Limited」提交了兩個商標申請，其中一個是「by A.C」。（知識產權署圖片）

2025年7月，鄭志剛透過「AC Group Limited」提交的兩個商標申請，另一個是「Adrian Cheng」。（知識產權署圖片）

申請兩個新商標

鄭志剛退出新世界後，無現身公眾場合，他擔任董事的金融發展局，曾安排他擔任活動講者，但最終都無出席。鄭志剛化身網絡KOL，常在instagram發布旅遊相。

原來他辭職後，還有新動作。根據知識產權署紀錄，鄭志剛7月4日申請了兩個新商標「Adrian Cheng」和「by A.C」，公司送達地址是「Dr. Adrian Cheng's Executive Office」（鄭志剛博士行政辦公室），地址是新世界荔枝角商廈「瓊林街83號」。