穩定幣牌照｜金管局公佈首批名單　滙豐及渣打獲發牌

滙豐以及由渣打牽頭的合資企業碇點金融科技，分別成為首批獲金管局發牌的穩定幣發行人。



發行人將未來數月展開業務

金管局指出，根據持牌人的業務計劃，待相關準備工作完成後，他們擬於未來數月內開展業務。

金管局總裁余偉文表示：「批出穩定幣發行人牌照是香港數字資產發展的重要里程碑。監管制度提供一個有序的營運環境，讓穩定幣發行人在應用創新科技的同時，妥善保障用戶權益和管控相關風險，使香港穩定幣生態圈健康、負責任和可持續地發展。我期待發行人按計劃開展業務，在管控好風險的同時，積極開拓發展空間，推廣合規穩定幣的應用，解決金融和經濟活動中的痛點，為市民和企業創造價值，推動香港數字資產的健康發展。」

當局指出，收到36個申請並進行審查。準則有多方面，包括業務計劃，了解發行人職能，風險慣例能力及經驗，合理並能為整體生態帶來價值的應用場景，以及符合香港及其他地區的法律法規。

獲發牌機構分別為滙豐，以及渣打銀行、安擬集團及香港電訊（6823）成立合資企業碇點金融科技有限公司。

是次名單未見中資機構的身影，也未見金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣科技。

金管局指出，2家持牌人擁有以下優勢﹕符合發牌要求的基礎上，展示其穩妥管理風險的能力和經驗；提出具體的應用場景和可行的業務方案，以及參與金管局有關央行數字貨幣（CBDC）和代幣化存款等實驗項目。

金管局表示，發行人將分階段發展業務，並且視乎市場發展考慮擴展應用場景及地域，以及確保符合不同地區的監管要求。當局亦指出會鼓勵發行人探索並拓展實體經濟相關應用。其中在本地支付方面，基於現有業務務基礎與客戶群，為個人和商戶提供安全﹑快速和具效率和結算體驗。在跨境支付方面，拓展海外合作夥伴網絡，為企業和個人提供合規距境支付方式。

至於在代幣化資產交易方面，便利鏈上實時交易，開拓代幣化資產市場的機遇，提升市場流動性。而在創新應用方面，充分發揮穩定幣可編程的特性，探索條件式支付﹑供應鏈應用等創新應用。