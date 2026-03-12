中國去年藝術品銷售663億元排名全球第三　香港錄數宗高價位成交

巴塞爾藝術展和瑞銀報告顯示，全球藝術市場去年回歸增長，銷售總額較上年增長4%，達596億美元。藝術經銷商總銷售額增長2%，至348億美元，公開拍賣銷售額增長9%，至207億美元，而拍賣行私洽銷售略下降4%，至42億美元。2025年全年交易量預計達4,150萬宗，增長 2%。



中國去年藝術品銷售額達85億美元（約663億港元），增長略高於1%，儘管房地產市場下行以及其他經濟因素影響消費者信心，市場仍保持穩定。

當中美國、英國和中國銷售額佔全球的76%，與去年持平。美國保持全球最大藝術市場地位，銷售額佔44%。英國次之，佔18%。中國位列第三，佔14%。法國銷售佔比上升一個百分點至8%，鞏固其作為全球第四大藝術市場及歐盟最大藝術市場的地位。

區域市場表現分化，美國銷售額達260億美元，比去年增長5%，儘管貿易環境存在不確定性，高端拍賣市場仍強勁反彈。英國銷售額達105億美元，同比增長2%，主要由公開拍賣帶動。

而中國銷售額達85億美元（約663億港元），增長略高於1%，儘管房地產市場下行以及其他經濟因素影響消費者信心，市場仍保持穩定。法國銷售額上升9%，至45億美元，拍賣和藝術經銷商銷售均表現強勁，令市場規模超越2019年的水平。

香港持續作為亞洲藝術市場的重要樞紐

其他歐洲和亞洲地區市場表現不一，瑞士（增長13%）、奧地利（增長13%）、西班牙（增長6%）及韓國（增長6%）等市場錄得增長，而德國（下降10%）、意大利（下降2%）及日本（下降1%）則有所下降。

巴塞爾藝術展和瑞銀發佈第十份《2026年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》。瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管及環球投資管理亞太區聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）表示，報告呈現亞太地區藝術市場的多元圖景。中國穩居全球領先藝術市場之列，而香港持續作為亞洲藝術市場的重要樞紐，今年錄得數宗高價位成交，宏觀經濟亦呈現初步回穩跡象。新加坡則持續保持增長勢頭，穩步發展為區域藝術市場重心。隨著通脹趨緩及區域宏觀環境改善，這些發展形勢進一步強化亞太地區在全球藝術市場的重要性。

Arts Economics創辦人Clare McAndrew表示，2025年的藝術市場在經歷過去幾年的收縮後，迎來小幅增長。然而複雜多變的全球地緣政治依然影響市場，尤其是跨境交易領域，其全面效應將在2026年持續顯現。關稅對部分藝術類別的直接影響有限，然而宏觀政策的不穩定性以及貿易碎片化為行業帶來挑戰，波及定價和供應狀況。

同時，因為藝術交易高度依賴全球流動和國際收藏家網絡的支撐，保護主義的傾向以及藝術交易的本地化趨勢亦可能構成長期風險。初步數據顯示2025年全球跨境藝術交易保持相對穩定，而其未來走向將對市場發展至關重要。