兩會｜瑞銀解讀GDP目標區間　料仍接近5%增長　內房拖累減弱

兩會召開定調國家發展大計，瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇表示，首先視乎經濟增長目標，調整為區間形式的4.5%至5%，他指出市場容易產生誤解，事實上，該目標仍然會力爭實現區間上限，即達成接近5%的GDP增長。



內需方面，他則表示，並非僅依靠消費需求，預計消費市道的復甦或仍需時，相較之下，投資也分屬偏弱，需要保持合理增速，對擴大內需的重要性不亞於消費。



降息降準有空間亦有必要

針對經濟目標，宋宇解讀稱，近年經濟增長速度有所調整，市場對於經濟下滑的容忍度亦降低，但意圖的調整是微小的，本質還是希望取得近5%的增速。

其續指，近來更加強調政策的協調，但根據924救市時的經驗，財政政策需要經由人大通過，出招速度往往不及貨幣政策迅速。他表示，目前利率仍有下調空間，但考慮到居民存款利率同步走低的限制，因此存款準備金率亦有一定下調空間。

坊間多形容要珍惜政策空間，宋宇比喻稱，就像火災時，固然需要珍惜滅火器的泡沫，但也需充分及時利用，因此降息降準仍有必要。他預計2026年央行降息10至20個基點、降準25至50個基點，並增加對結構性貨幣政策工具的使用。

赤字率關鍵看用途 內房對經濟拖累減弱

談及4%的赤字率，宋宇表示，赤字更關鍵的是看用在哪裡，好鋼用在刀刃上。今年延續了從去年開始的積極財政姿態，且不排除會視乎外圍環境的變化，進行調整，擴大赤字。不過相信更大的機會是通過「表外」，例如採取專項債、特別債等手段輔助。

此外，對於房地產市場，宋宇認為仍面對挑戰，不過此前上海的政策調整超預期，信號積極，相信對於經濟的拖累會減弱。他解釋稱，房地產總量是充裕的，但不代表不會建更多樓，例如一線城市的關鍵區域，還是有機會興建或改建。

另外他認為，對於低收入群體的補助也有提振的必要，科技則是發展的重中之重。總體而言，預計實際的CPI同比增長0.4%，2026年增廣財政赤字率擴張幅度為GDP的0.5%左右。

加大對港支持力度 效果已經顯著體現

問及十五五規劃中對於香港的角色定位，例如加快北都建設，金融方針單獨提及建立大宗商品交易圈等，宋宇表示924救市後，不單是內地的經濟政策有轉變，對於香港的經濟政策也有轉變，顯著加大了對於香港的支持力度。

他指出，近期已經有見及許多轉向新加坡的人或資金，重新回歸香港，足見支持效果已經明顯體現。