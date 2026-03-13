港交所︰「退回」機制加強懲戒　放寬WVR後仍高於主板上市要求

港交所（0388）旗下聯交所公布上市機制競爭力檢討第一階段建議，包括放寬「同股不同權」（WVR）上市申請門檻、建議所有上市申請人可以保密形式申請上市，以及便利海外上市發行人來港上市等。港交所上市主管伍潔鏇表示，隨著市場生態轉變，海外交易所已優化制度，港交所亦適時檢視及優化制度，以保持競爭力。



港交所上市主管伍潔鏇表示，港交所適時檢視及優化制度，以保持競爭力。（港交所提供）

對於是次建議放寬同股不同權（WVR）及第二上市門檻，伍潔鏇強調，並非降低上市公司質量要求，交易所設有額外保障投資者的措施，下調後，其門檻仍高於主板上市的最低要求，而且市值達到400億元或以上的WVR公司才可以將投票權比例提高至20比1。截至去年年底，WVR公司數量只佔1.2%，亦有遵守額外投資者保障要求。

至於建議容許所有公司可用保密形式申請上市，伍潔鏇表示，海外主要交易所上市制度都有同類做法，港交所希望做到一視同仁。同時，交易所亦有強化退回上市申請機制，增加透明度，不只公布保薦人，亦會披露律師及審計師名單，加強懲戒效應，變相提高上市申請文件質量。

此外，是次建議優化「創新產業」認定，上市科政策及秘書服務高級副總裁李婉愉表示，並非擴大「創新產業」認定範圍，而是令創新公司定義更清晰，即科技創新和業務模式創新，加入量化標準，降低主觀判斷風險。

下一步將優化上市公司持續監管制度

被問及是否會影響上市公司質素，伍潔鏇表示，上市公司質量是香港吸引全球投資者的底氣，交易所推行上市改革，令上市制度更多元化，同時保障市場質量。交易所絕不容許文件不齊、低質量公司上市，若有不合規、不達標的上市文件，港交所與證監會有權停止審批。

她指出，今次諮詢建議廣泛，亦聽到很多東南亞公司有意來港上市，希望有關建議可便利這些公司。目前第一階段檢討集中於IPO、第二上市，下一階段著眼於優化已上市公司的持續監管。交易所仍在研究，將適時公布第二階段諮詢。