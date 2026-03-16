瑞銀：料今年中資股指數跑贏全球5%　中央政策對伊朗局勢已有備案

兩會召開，外圍地緣局勢變換，瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，今年明顯感覺全球投資者，對於香港的關注度提高，包括股市與樓市，相信中國資產背後的金融動能，會在香港有搶眼的表現。



總體而言，其預計指數的絕對回報，可有20%至25%，相信無論是MSCI中國指數，還是恒生指數，可跑贏全球市場5%。



外資分散視港為首選避風港 中東局勢未來2至3周成關鍵

在資產配置層面，房東明表示，結合路演信息，目前全球投資者都在積極地進行多元化的分散配置，從美元到非美元資產的轉化，包括主權基金、養老金、公募基金及對沖基金等，都對香港和內地有很明顯的想法和舉措。

他直言，中國資產的抗風險能力，已經令到香港成為首選的避風港，且相信伴隨經貿會談、元首會晤等外交活動陸續有來，中美關係料將平穩，不會是重大的風險因素。

房東明指出，中國資產的抗風險能力，已經令到香港成為首選的避風港。（資料圖片）

中東局勢未來2至3周成關鍵

不過目前中東仍戰火不休，房東明預計，如果中東局勢在未來2至3個禮拜之內可以有效控制，股市水平有望回升至年初時預測水準；但若局勢危機再延長，恐投資者態度會更加審慎，或有機會調整全年大市預測。

料政策對伊朗局勢已有備案 今年見通縮轉通脹拐點

視乎宏觀經濟表現，房東明直言，十五五的開局之年，兩會傳達出的政策信號仍然積極，政策始終在向前發力，但不是像08年那樣的大水漫灌，以避免長期因需求、價格或就業不足產生的負面影響。且伊朗戰事初起，他相信中央對於伊朗未來的局勢變化，已經準備好政策備案，以防止當戰事危及全球經濟，可以有足夠的刺激政策維持穩定。

他續指，今年相信會是從通縮的價格負增長的循環進入正循環的拐點，PPI數據已經在走向有利的方向，尤其是戰爭對於油價的推高，有可能對於美國產生壓力，但對於中國是正面作用，預計拐點將於年中或第三季出現。

瑞銀指出，今年相信會是從通縮的價格負增長的循環進入正循環的拐點。（資料圖片）

中國資產關注三大主題

在中國資產的選擇方面，房東明認為創新、企業出海以及反內捲是三大最關鍵的主題。不過他也直言，目前投資者處於風險考量，會調整資金在股市、債券、現金以及黃金等方面的配置比例，例如科指近期表現落後，因其當中不乏許多High Beta高波動性的股份，因此投資者或只關注個股。他指出，長期看來黃金仍然有部署價值。

其續指，人民幣相對美元逐步走強是共識，人行的取態是希望人民幣溫和升值，不過近期美元有所企穩回升，相信人民幣兌其他貨幣或更見優勢。房東明也指出，人民幣結算是趨勢，但是海外投資人民幣的資產是有限的，還是需要海外的人民幣債券，包括本港推出的人民幣港幣雙櫃檯等工具輔助。