穎通停牌　羅兵咸辭任核師數　涉7000萬元公關服務等預付款調查

去年6月下旬掛牌的香水股穎通控股 （6883） 宣布，羅兵咸永道會計師事務所辭任公司核數師，3月16日生效，經審核委員會推薦，羅申美會計師事務所已獲委任為新核數師。



羅兵咸永道在辭任函指出，穎通控股在2025年6月26日完成首次公開發售IPO，開始在聯交所上市不久後，與三家服務供應商訂立若干協議以獲得多年期的公關服務、數據分析與咨詢服務以及社交媒體推廣服務，並已預付款項7,000萬元。

羅兵咸永道其後要求穎通控股管理層就該等事項提供解釋、資料及文件，具體包括但不限於：服務供應商的背景資料，其在公司IPO中的擔任的角色及參與情況；穎通在委聘該等服務供應商前所作的內部控制及審批程序，以及所考慮的建議或資料；服務費水平、合約及付款條件是否與同類服務提供的市場價格及條件相若；向該等服務供應商支付的款項是否屬於上市開支，或者董事會批准的IPO募集資金用途，是否已將該等款項納入考量。

羅兵咸永道一方已知悉，穎通已委聘獨立專業顧問就該等事項展開調查，並且告知穎通董事會，調查結果將是其為集團開展2025/2026財年年度審計的依據，且對羅兵咸永道需進行的審計程序的性質、時間及範圍有著重大影響。因此， 羅兵咸永道需全面知悉調查的進展。

羅兵咸永道。

羅永咸指未收到調查詳細範圍

然而，截至周一（16日），羅兵咸永道尚未獲得其要求的有關該等事項調查的詳細範圍，亦未收到其所要求的解釋、文件或資料。由於無法就該等事項所需完成的額外程序訂立確切的時間表，且將產生額外的審計費用，故穎通決定更換核數師，並要求羅兵咸永道辭任。

穎通一方稱，為最大限度保護公司及股東的利益，董事會已於2026年1月6日議決成立董事會獨立調查委員會，由全體獨立非執行董事組成，負責展開調查。有關委員會委聘貝克麥堅時律師事務所擔任法律顧問，而貝克委聘凱晉企業顧問擔任獨立法證會計師進行調查。

羅申美接手2025/26財年審計工作

目前調查仍在進行中，穎通稱，與羅兵咸永道保持著持續溝通，協助其就該等事項開展審計工作， 包括但不限於：向羅兵咸永道提供擬調查範圍以供其審閱，並回覆其意見；向羅兵咸永道提供與貝克的委聘函以供其審閱；及就調查情況，召開羅兵咸永道與貝克的會議。

此外，公司亦已考慮羅兵咸永道就處理該等事項所建議的額外審計費用。

穎通稱，羅申美將負責完成2025/2026財年年度審計，董事會強調，集團仍在正常運營，承諾向羅申美提供一切其為完成 2025/2026財年審計工作所需資料。

該公司今日（17日）開市前宣布停牌。