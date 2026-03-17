伊朗局勢｜聯儲局線人稱戰爭打亂Fed實現通脹目標　限制減息空間

美國及以色列聯手攻擊伊朗，後者採取封鎖能源航道霍爾木茲海峽，希望透過響能源及航運貿易向美以施壓。隨著能源供應出現阻礙，油價已攀升至100美元左右，引發外界對美國通脹將持續高企的憂慮。有「聯儲局線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文指出，由於戰爭打亂了聯儲局將通脹降至2%的目標，當局要實現有關計劃恐怕會延後。



料本輪議息會議將按兵不動

聯儲局從周二（17日）起，一連兩日舉行議息會議，市場人士目前預期當局會將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘。Nick Timiraos指出，市場人士需留意三個關鍵。首先是政策聲明，今年1月個別官員曾試圖刪除暗示下一步為減息的措辭，但未能成事。若本次作出調整，將是官方首次明確承認寬鬆周期可能已結束；其次是季度預測，19位官員將作出對未來通脹及利率走向的判斷；最後是主席鮑威爾的記者會，究竟是對政策信號進行放大或淡化。

圖為2025年7月24日，美國聯儲局總部的翻修工程仍在進行。（Reuters）

Nick Timiraos表示，在短期內，由於不確定性無處不在，聯儲局會幾乎肯定按兵不動，就像去年春天宣佈關稅計劃後官員們束手無策一樣。曾在波士頓聯儲銀行擔任總裁14年的羅森格倫表示，由於無法理清每次衝擊對經濟的具體影響，這讓聯儲局很難做出果斷的決策。

Nick Timiraos指出經歷了去年的減息之後，許多官員認為，他們目前的政策對經濟的約束力可能本來就沒多大，如果經濟沒有出現實質性的疲軟，他們進一步減息的空間已經微乎其微了。而不斷惡化的通脹形勢，讓他們在使用僅存的減息空間時感到更加束手束腳。