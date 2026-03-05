聯儲局警告：經濟不確定衝擊消費者信心　關稅持續推高物價

美國聯儲局周三警告，經濟不確定性升高正衝擊消費者信心。特朗普政府儘管近期遭遇挫折，仍持續推進激進的關稅政策。



聯儲局在星期三（3月4日）發佈的最新褐皮書中指出，雖然消費者支出略有增長，但許多聯邦儲備區「注意到，經濟不確定性、價格敏感性增強以及低收入消費者減少支出抑制了銷售。」

褐皮書是由聯儲局屬下12個地區的儲備銀行調查各自地區的經濟活動，在每一輪利率政策會議前兩周發佈，作為官員的參考之一。

報告指出，作為特朗普經濟政策的關鍵組成部份，關稅導致許多領域的成本上升，因為許多公司因此提高了產品價格。「一些公司繼續將與關稅相關的成本上漲轉嫁給客戶，另一些公司則在消化了之前的成本上漲之後也開始這麼做。」

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

自去年重返白宮以來，特朗普（Donald Trump，又譯川普）已對盟友與對手祭出一連串關稅措施，顛覆國際貿易秩序，引發金融市場動盪。

然而，美國最高法院上個月推翻特朗普針對特定國家徵收的關稅。特朗普隨後改用另一項法律來徵收10%的全球性關稅。

美國財長貝森特（Scott Bessent）周三較早時表示，15%全球性關稅可能在本周內實施。

