彭博︰內地擬加強紅籌企業赴港上市審查　建議拆除紅籌架構

《彭博》報道，中國當局近期加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，並建議企業拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市，中資企業長久以來廣泛使用的境外上市模式受到挑戰。



報道引述知情人士稱，近期監管部門在與多家擬上市企業溝通中，建議企業拆除紅籌結構並使用境內主體尋求香港上市。如果堅持使用紅籌結構，需解釋並證明紅籌結構的必要性。

紅籌架構方便投資者退出

紅籌架構是包括國企和私企在內的中資公司赴港上市的一種常用模式，即發行人主體為境外成立的控股公司，而主要業務或資產在中國內地。

這種模式不僅方便發行人通過上市審批流程，對於早期投資者而言，退出機制也更為靈活。報道續指，從科技、互聯網公司，到新消費及生物製藥等各行各業，紅籌架構在中資公司境外上市的熱潮中發揮了重要作用。

知情人士又稱，新的監管動向已經開始在擬上市公司、投行、中介機構以及境外投資者中產生一定的迴響。他們稱，拆除紅籌架構意味著需要將境內經營實體的控制權轉移回內地，此將產生高昂費用。

拆除紅籌架構或損靈活性

對於投資者而言，拆除紅籌架構可能會降低他們在股權和減持方面的靈活性。報道引述知情人士表示，外資風險投資機構和私募股權基金在投資於中國內地註冊成立的公司時，將面臨更複雜的退出路徑。因為要把資金從境內主體匯出，需要在嚴格的外匯管理規定下完成合規流程，同時還要面對更長的鎖定期。

根據監管規定，中國相關的公司於香港上市前需向中國證監會履行境外上市備案程序。其中一位知情人士並表示，此安排也意在防止資本外流。