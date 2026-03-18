騰訊音樂低開15%　下季起停公布付費用戶數等經營指標｜港股異動

騰訊音樂（1698）宣布近年來業務模式已顯著變化。隨着廣告及其他與IP相關業務的持續擴大，以及公司為在線音樂訂閱提供多層級會員服務，每位付費會員對整體業務的貢獻存在差異。因此，公司愈加聚焦以收入和利潤作為核心績效指標。鑑於這一發展，自下季度起，公司將停止披露若干季度經營指標，包括在線音樂月活躍用戶數、付費用戶數及單個付費用戶月均收入，將改為每年披露一次年末音樂服務付費用戶總數。



受到消息拖累，騰訊音樂美股於周二（17日）下瀉25%，收市報11.37美元。今日（18日）騰訊音樂股價在港股市場承接美股跌勢，低開15%，報48.62元。

另一方面，騰訊音樂公布去年第4季度純利按年增13%至22億元人民幣；非國際財務報告準則股東應佔淨利潤按年增9%至24.9億元人民幣。騰訊音樂第四季總收入86.4億元人民幣，按年增長16%，主要得益於在線音樂服務收入按年強勁增長。

去年第4季多賺13%至22億元人民幣

公司董事會宣布就2025年財年每普通股派息12美仙，按年增33%。

第4季度騰訊音樂在線音樂服務的月活躍用戶數為5.3億個，按年跌5%；在線音樂服務的付費用戶數按年升5%至1.3億個；在線音樂服務的單個付費用戶月均收入按年升7%至11.9元人民幣。

超級會員數目破2000萬

騰訊音樂娛樂集團首席執行官梁柱表示，憑藉差異化的海量內容權益與沉浸式體驗，超級會員數量已突破2,000萬，單個付費用戶月均收入保持穩健增長，而騰訊音樂最近推出的廣告會員訂閱計劃取得初步進展，未來將助力集團進一步擴大用戶觸達並吸引新受眾。