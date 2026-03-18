碧桂園據報接手佛山桂城萬達廣場　斥千萬元人民幣改造

據內媒報道，碧桂園 （2007） 商管將於下月接手佛山桂城萬達廣場，將項目更名為「桂城-鳳凰薈」，擬投入千萬元人民幣啟動全面升級改造，預計10月亮相。



據報此次改造項目定位為「新生代家庭歡聚引力場」，建築面積11.6萬平方米，將圍繞家庭親子及寵物友好等場景優化業態組合，升級硬件設施，重點打造外廣場開放式兒童樂園及夜市經濟區，並對各樓層業態進行重新規劃，同時完善母嬰室及便民服務等配套設施。目前租戶換租協商及前期施工準備工作已在推進。

惠州碧桂園十里銀灘。（網絡資源圖）

另一方面，據悉碧桂園對內發布《離職人員返聘管理辦法》，正式開啟被內部稱為「最大規模老兵召回」返聘計劃。文件明確，面向集團及下屬公司所有離職員工開放申請，意在快速補足團隊，以匹配公司「經營恢復階段」新項目開發需求。

此次返聘設「雙向確認、底線管理、優秀優先、重新定崗定薪」四大原則，並列出「司齡+離職時長+績效+無違紀+無利益衝突」五大條件，包括正常離職者須司齡超過兩年且已離職滿一年，被動優化者司齡須超過三年；歷年績效不得出現C等級，且不得為黑名單員工；返聘後司齡清零，薪酬與職級原則上不高於離職前標準。

其後公司澄清，不涉及大規模召回離職人員的專項計劃，返聘僅作為補充個別關鍵崗位的常規渠道之一，僅針對少量特定崗位需求開展。

資料顯示，2018年末碧桂園員工總數約13.14萬，至2025年中銳減至1.79萬，7年減員11.35萬，減幅達86%。