碧桂園折讓12%配股　支付協調委員會部份費用　股價暫無升跌

碧桂園（2007）公布，根據一般授權發行工作費用股份，以結付應以現金形式支付予協調委員會的部分工作費用，每股股份發行價0.4元，較上周五（19日）收市價折讓約12.09%。完成後，配售股份相當於擴大後已發行股本約0.48%。



消息暫時對股價未見有太大影響，最新報0.455元，無升跌。

該公司表示，根據與協調委員會的工作費用安排，最多約為820.51萬美元可以現金形式支付予協調委員會，有關款項來自不多於約1.6億股公司將根據一般授權向認可經紀、銀行或證券行發行的新股份出售變現。

已批准發行1.36億股新股予GLAS HK

為便利工作費用安排，於昨日（21日），董事會議決批准根據一般授權發行1.36億股股份予GLAS HK，其將代表該公司在合理切實可行情況下盡快出售（或促成出售）該等一般授權項下協調委員會工作費用股份，藉以結付應以現金形式支付予協調委員會的部分工作費用。

根據一般授權將予配發及發行予GLAS HK的協調委員會工作費用股份數目乃屬固定，毋須作出任何調整。