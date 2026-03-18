長建去年多賺2%至82.65億元　末期息1.88元　全年派息增1.1%

長江基建（1038）公布截至去年底全年業績，股東應佔溢利按年增長2%至82.65億元，末期息1.88元，計及中期息，全年派息2.61元，按年增加1.1%。



公司指出自1996年上市以來，一直維持股息連年增長之紀錄，凸顯集團表現堅韌及致力為股東增值。同時指出如股東於首次公開發售時購入公司股份，截至今年2月27日，總回報超過15倍。

公司又表示，截至去年12月底擁有現金74億元，負債淨額對總資本淨額為8.9%。

旗下各業務方面，長建指出，年內來自電能（0006）的溢利貢獻為22.46億元，按年增加2%。來自英國基建業務溢利貢獻為39.83億元，按年下跌3%，與UK Power Network於2024年錄得來自上一規管期較高追溯調整，導致去年溢利貢獻相對較低。至於澳洲業務方面，溢利貢獻17.84億元。歐洲大陸基建業務按年增加58%至9.61億元。加拿大基建業務方面，年內溢利貢獻增加1%至5.28億元。

至於新西蘭業務方面，溢利貢獻增長8%至2億元，香港及中國內地業務溢利貢獻減少48%至6,800萬元。

公司主席李澤鉅於業績公告內指出，環球經濟持續動盪不安，挑戰滿途，長江基建優質資產組合的堅韌特質，奠定集團之市場領導地位。集團為環球基建翹楚之一，具有增進資產效益、提升財務表現，並提供優良服務的成功往績。

宏觀經濟形勢予增長及擴張機遇

儘管宏觀經濟形勢充滿考驗，蘊含增長與擴張潛力的機遇猶在。當前市場流動資金緊絀及資本成本上漲等狀況，均有利於長江基建之發展。不僅擁有財務實力把握新收購機遇，並具備善於精簡營運及推動業務增長的經驗與專長。

受惠於長江集團成員間的策略夥伴關係，長江基建、長江實業（1113）及電能實業三者可共同合資，適時進行符合相同投資理念的收購。

李澤鉅又指出，過去30年來，長江基建早已建立一定聲譽，有能力帶來持續盈利增長及股東價值之餘，同時兼顧理想負債水平。

致力穩健與增長取得平衡

李澤鉅又指出，過去30年來，長江基建早已建立一定聲譽，有能力帶來持續盈利增長及股東價值之餘，同時兼顧理想負債水平。在穩健與增長間力求平衡一直是核心營運模式。有鑑於此，集團致力秉持審慎財務紀律原則，於收購過程中絕不會抱有志在必得的心態。

同時指出公司的世界級基建資產組合蘊藏深厚價值，配合業務發展策略更添增長動力。