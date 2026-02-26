長建及電能等財團悉售英國電網業務100%權益　企業價值逾1700億元

長和系旗下三間公司宣布出售英國電網業務所有權益予法國公用事業企業Engie，套現逾1,100億元。長江基建（1038）﹑電能（0006）及長實（1113）分別出售各自持有的UK Power Networks（UKPN）的2成至4成權益。三間公司指出，出售UKPN股權，可以獲得龐大會計收益及取得的現金款項作日後投資及收購用途。



市場消息稱，長江集團於2010年收購UKPN的企業價值為57.75億英鎊，是次出售的的企業價值為168.38億英鎊（約1,768億元），2010年收購時的股權價值為25.53億英鎊，是次出售的股權價值為110.78億英鎊（約1,163億元）。自2010年收購UKPN以來所獲取的股東分派為44億英鎊，長江集團於UKPN項目之現金回報超過6倍。

長江集團主席李澤鉅表示：「憑藉成功往績和雄厚資本實力，長江集團（長江實業、長江和記、長江基建及電能實業）將繼續尋求投資及發展機會，放眼於現有及新開發市場（包括英國及其他地區），物色受規管行業以及擁有長期穩定合同的項目，及其他具備優厚潛力之業務。 」

長江基建聯席董事總經理甄達安表示：「對長江基建和英國公用事業界別而言，這宗交易是一個重要里程碑。是項交易體現了長江基建與UKPN 多年來共同創建的價值，也突顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上，深具實力。自UKPN於2010年被長江基建收購後，成功扭轉了該電網的表現，不論在營運和財務上均大有進益。UKPN於被收購時，幾乎所有關鍵績效指標均被英國能源監管機構Ofgem予以劣評；時至今日，幾乎所有指標均為同儕之首，並於2025年獲頒『年度公用事業大獎』（「Utility of the Year」），第五度榮登這業界最高殊榮。我們對於UKPN在成為長江集團成員後的重大轉變和長足發展，感到十分欣喜和自豪。」

長建料錄收益145億元

長建﹑電能及長實分別持有UKPN的40%﹑40%及20%權益，三間公司443億元﹑443億元及221.5億元的作價，出售手上持有的UKPN權益。受限於交易完成及根據目前所得資料，長實預期錄得出售事項約84億元收益。在計入長建於電能約36.01%之股權後，長建預期錄得來自該等交易約145億元之實際收益。電能實業預期錄得出售事項約107億元之收益。

三間公司均指出，計劃將擬取得的所得款項淨額用於物色新投資或收購機會，以及一般營運資金用途。

三間公司又指出，自 2010 年收購UKPN權益以來，UKPN一直穩健轉型，現已成為英國領先的配電網絡營運商，並持續提供穩定財務貢獻。於投資期間內，UKPN增長顯著。三間公司的董事局認為，是次出售事項將使得以按具吸引力之估值變現其投資項目，獲得龐大會計收益及現金所得款項作日後投資或收購用途。

UKPN之主要業務為於倫敦、英格蘭東南部及東部分銷電力，擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網。目標集團之電網總長度約192,000公里，覆蓋範圍超過29,000 平方公里，為850萬家庭及企業用戶提供服務。同時亦透過 UK Power Networks Services 經營非受規管業務，包括設計、建造、擁有和經營私營電網，客戶包括公營及私營機構。

UKPN截至25年3月底稅後賺8.5億英鎊

根據UKPN按照英國公認會計準則要求編製截至2024年3月31日及2025年3月31日止財政年度之經審核綜合財務報表，截至 2024 年 3 月 31 日止財政年度之經審核除稅前及除稅後綜合溢利分別約為4.669億英鎊（相等於約49.025億元）及3.124億英鎊（相等於約32.8億萬元），而截至2025年 3月 31 日止財政年度之 經審核除稅前及除稅後綜合溢利分別約為11.49億4英鎊（相等於約120.68億元）及8.53億5英鎊（相等於約89.56億元）。於2025年3月31日之經審核綜合資產淨值約為55.83億英鎊（相等於約586.27億元）