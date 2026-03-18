港華智慧能源去年少賺1.3%　末期息14仙

港華智慧能源（1083）公布，截至去年12月底止全年股東應佔溢利15.85億元，按年跌1.29%；每股基本盈利44.5仙，派末期息14仙，連同已派發的中期息5仙，全年共派股息19仙。



期內，營業額209.12億元，按年跌1.89%。業務核心利潤15.73億元，跌1.75%。集團積極推動工商市場天然氣應用及老舊社區改造使用管道天然氣， 燃氣銷售量增長1%至173.71億立方米。年內穩步落實順價，城市燃氣綜合價差提升2仙人民幣到立方米0.58元人民幣。

致力拓展可再生能源

港華智慧能源稱，集團將全力實施雙輪驅動戰略，一方面確保內地燃氣業務保持穩健，同時大力發展可再生能源，使之成為驅動增長的新動力。

截至2025年底，集團在內地的城市燃氣項目總數達197個，分布於19個省級地區。年內新增客戶75萬戶，總客戶數攀升至1,839萬戶。港華在過往幾年大力推進「燃氣+」業務，去年已實現能源銷量16.3億千瓦時（約折合1.6 億立方米天然氣），帶動天然氣銷量1.56 億立方米。

可再生能源方面，截至2025年底，分布式光伏年內新增併網500兆瓦，累計併網裝機容量達到2.8吉瓦，光伏發電量增長36%至24.8億度電，售電交易量達到84億度電。年内成功發行第二、三期類REITs產品，資產管理規模（AUM）累計融資達35億人民幣。