阿里巴巴上季經調整純利挫67%　收入按年增2%　均遜預期

阿里巴巴（9988）公佈截至12月底，第三財季業績，經調整淨利潤（non-GAAP）錄得167.1億元（人民幣，下同），按年跌67%，不及市場預期的296億元。



公司總收入2,848.4億元，按年增長2%，不及市場預計的2,898億元。若不考慮高鑫零售和銀泰的已處置業務的收入，同口徑收入增長將為9%。歸屬於普通股股東的淨利潤為163.2億元。

阿里港股全日隨大市向下，收跌4.1%，報132.0元，全日成交148.5億元。至於阿里ADR盤前一度瀉約5%，現挫約3%。

雲收入增長36% 千問C端MAU突破3億

雲智能集團收入為432.8億元。總收入及不計阿里巴巴併表業務的收入增長分別加速至 36%及35%。這一增長勢頭主要由公共雲業務收入增長所驅動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI相關產品收入保持強勁勢頭，實現連續第十個季度的三位數同比增長。

公司指，截至2月底，近1.4億用戶通過千問app的智能體功能首次體驗AI購物，千問C端應用月活躍用戶數超過3億。

即時零售收入增56% CMR收入放緩至1%

傳統電商業務方面，季度電商業務收入1,315.8億元，按年增長1%；客戶管理收入增長 1%至1,026.6億元，增速放緩主要由於成交有所放緩，以及收取基礎軟件服務費影響的消退。整體阿里巴巴上季中國電子商務集團收入1593.5億元，按年增6%。

公司指，本季度，即時零售業務的用戶心智不斷提升，規模持續增長，推動淘寶app的月活躍消費者同比雙位數提升。即時零售業務收入為208.4億元，按年增長56%，主要是得益於2025年4月底推出的「淘寶閃購」所帶來的訂單量增長。

88VIP會員是購買力最高的消費群體，其數量持續按年雙位數增長，超過5,900萬。

此外，國際數字商業集團（AIDC）收入392.0億元，按年增長4%，AIDC 虧損同比大幅收窄，主要由物流優化和投入效率共同提升所致。速賣通Choice業務的單位經濟效益環比持續改善。