老虎國際去年盈利增1.6倍創新高　香港市場交易額增8.4倍

老虎國際公布，截至去年底止全年收入達6.12億元(美元‧下同)，按年增長56.3%，創歷史新高；全年歸屬於母公司的非公認會計準則(Non-GAAP)淨利潤達1.87億元，按年增1.65倍，同創歷史新高。



第四季度，集團錄得收入1.76 億美元，按年增長41.5%；季內非公認會計準則淨利潤為4,890萬美元，按年增長60.5%。另外老虎國際第四季新增入金客戶2.97萬名，帶動總入金客戶數按年增長14.8%至125.4萬名；2025年全年累計新增入金客戶16.2萬名，超額完成年度入金目標。季內市場交投維持活躍，公司總交易額按年增長59.9%至3166億元。期內淨入金表現強勁，達30億元，全年超過100億元，推動客戶總資產按年增長45.7%至608億元。

香港市場去年交易額增8.4倍

香港市場於2025年成為集團增長最為亮眼的地區之一，全年交易金額及訂單量分別按年勁增8.41倍及1.81倍，客戶資產達去年同期的3倍以上，新客戶人均淨入金創下4.3萬元新高，反映平台持續吸引高質素投資者。

其中，香港市場第四季度交易金額及訂單量分別按年大漲13.05倍及1.32倍。按類別劃分，美股期貨成為本季主要增長引擎，第四季度訂單數按年增長4.59倍，交易金額按年提升近30倍；港股期貨同樣表現強勁，交易金額按年增長逾17倍，反映市場波動下衍生產品需求持續升溫。美股正股與港股正股訂單數分別按年增長1.25倍及2.12倍，美股期權與港股期權訂單數分別增長90%及4.48倍。

此外，香港市場虛擬資產交易依然活躍，第四季度加密貨幣交易訂單數按年增長2.28倍，按季增長60.9%。