伊朗局勢｜金價年內升幅悉數蒸發　中金稱勿高估央行購金積極性

美國及以色列聯手攻擊伊朗後，讓中東局勢持續緊張，觸發投資者恐慌情緒，促使投資者拋售黃金等投資資產。經過多日下挫後，金價於年內升幅已悉數蒸發。



中金研報指出，2025年以來金價一路高歌猛進，其中一個常見的觀點是全球央行出於避險而大幅購金。但中東衝突爆發後，金價波動明顯加大。實際上，影響黃金價格的因素比較多，但全球去金融化近幾年來推升實體資產價格，黃金價格上升也是一個體現。新的宏觀範式下，傳統的黃金定價框架也面臨挑戰。

中金指出全球央行購金與金價之間的相關性也有所增強，不過數據顯示，近幾年來主要是新興市場和發展中國家的央行持有黃金數量有所增加，尤其是非浮動匯率經濟體。而發達國家央行因為無需干預匯率，外匯儲備本身也比較平穩，增持黃金的意願也不甚顯著，少數央行還出現小幅減持黃金的現象。基於全球央行購金量與金價的關係，並根據不同假設可以簡單推演相應情景中的金價。初步結果顯示在漲勢過快的情況下出現調整有其合理性。但要注意的是，現實情況遠比假設的複雜，理論推演也只是一個視角下的參考。

世界黃金協會唱反調 料全球央行續買金

不過世界黃金協會全球央行主管Shaokai Fan卻於今日（24日）表示，黃金作爲對沖去美元化和地緣政治風險的工具，其作用預計將促使此前缺席市場的央行在今年買入這一貴金屬。

他稱，近幾個月來，危地馬拉、印尼和馬來西亞等國央行已開始購入黃金，這些央行或是在長期暫停後重返市場，或是首次購入黃金。「過去幾個月一些新的央行，或是長期未活躍或缺席黃金市場的央行，正在進入黃金市場。我認爲這一趨勢可能會在2026年持續。」他補充稱，一些央行還從國內小規模生產商手中購買黃金，以支持本土產業，並防止這些黃金流向「非正規參與者」。他還表示，在去年10月的一輪黃金拋售中，各國央行曾趁機增持，但目前判斷本月這輪下跌中是否出現類似情況仍爲時尚早。

現貨金再次失守4400美元

於周二（24日）亞洲交易時段，紐約期金每盎司最新報4,408.6美元，跌30.9美或0.7%；現貨金每盎司最新報4,352.36美元，跌54.82美元或1.24%。