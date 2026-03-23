股債金屬全面暴跌　黃金抹去今年所有漲幅　白銀同挫

受伊朗戰爭持續發酵影響，央行加息可能性增加，全球股債暴跌迎來「黑色星期一」，亞太股市重創，各項貴金屬資產亦繼續遭血洗。國際黃金價格大幅下挫，不僅抹去了今年以來的所有漲幅，還實現連續第九天下跌。創下自1983年以來最大的單周跌幅。



周一早盤，金價在每盎司4500美元上下波動，上周累計下跌近11%。在亞洲交易時段，金價曾暴跌逾8%，一度逼近每盎司4100美元關口。

據彭博社分析，油價飆升是加劇通脹風險、壓制金價的關鍵因素。黃金的走勢受利率預期影響顯著，油價上漲降低了美國聯儲局及其他央行近期降息的可能性，直接對金價構成不利衝擊，導致金價連續多日下跌。白銀亦同遭拋售，周一一度暴跌8%。

黃金交易所（廖雁雄攝）

油價上漲背後，是美伊雙方不斷升級的對峙局勢。紐約時間周六晚上7點44分，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）向伊朗發出最後通牒，要求其兩天內重新開放霍爾木茲海峽，否則將轟炸伊朗發電廠。

對此，伊朗迅速作出強硬回應，稱若本國發電設施遭到攻擊，將「徹底」關閉霍爾木茲海峽，並打擊能源、資訊科技和海水淡化等基礎設施。

目前，戰爭已進入第四周，交易員正持續消化美伊對峙升級帶來的市場影響。而霍爾木茲海峽局勢的緊張，持續推高原油價格，也讓全球通脹及利率預期的不確定性加劇，後續金價仍將面臨波動壓力。