蜜雪冰城母企去年多賺33%　股價飆逾7%　另管理層有變動張淵任CEO

蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097）宣布，張紅甫獲委任為聯席董事長，並繼續擔任執行董事；同時，為投入更多時間聚焦於集團長期可持續發展的戰略方向，張紅甫已卸任首席執行官。



張紅甫將繼續參與集團重大決策，並在集團的戰略、文化、公益、創新等關鍵領域發揮核心領導作用，為集團的長期、穩健發展提供持續支持。

另外，張淵獲委任為首席執行官，並將不再擔任執行副總裁及首席財務官。

內地平價連鎖茶飲店蜜雪冰城位旺角銀行中心廣場的香港分店。（盧翊銘攝）

張淵轉任首席執行官

崔海靜辭任監事及監事會主席，並已獲委任為財務負責人，將負責集團財務工作。經公司職工代表大會選舉，朱嘉萍已獲委任為職工代表監事。

董事會相信，上述調整是公司基於「多品牌、全球化、數智化」發展佈局的新階段而作出的前瞻性戰略升級，不僅為打造「受人尊敬的百年品牌」奠定堅實的戰略基礎、注入持續的發展動力，也有助於優化集團的企業管治架構、提升管理效能、強化領導力梯隊建設。

蜜雪冰城。（網上圖片）

去年多賺33%

另一方面，該公司公布上市後首份全年業績，年內利潤增33.1%至59.27億元人民幣，收入增加35.2%至335.6億元人民幣，不派息。

蜜雪集團公布業績及管理層變動後，股價升幅在午後擴大，最新報347元，升7.6%。